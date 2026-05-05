Daikin Altherma 4 H: Το μέλλον της θέρμανσης παρουσιάστηκε στον Σύνδεσμο Υδραυλικών Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της νέας σειράς Daikin Altherma 4 H, που χρησιμοποιεί το φυσικό ψυκτικό μέσο R290, προς τα μέλη του Συνδέσμου Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν εκτενώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς, ζητήματα που αφορούν τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, καθώς και πρακτικά θέματα εφαρμογών, μέσα από ανοιχτή συζήτηση και απαντήσεις σε εξειδικευμένες απορίες των

συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεχούς τεχνικής ενημέρωσης των επαγγελματιών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εγκατάστασης σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άμεση επαφή και η διαρκής ανταλλαγή γνώσεων με τους ανθρώπους που εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση κάθε εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά – και ακόμη περισσότερο όταν αυτή κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των αντλιών θερμότητας και των ενεργειακών λύσεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Δημήτρης Βαργιάμης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), καθώς και ο Γεώργιος Σαββίδης, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Υδραυλικών Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κατασκευαστών και επαγγελματιών, αλλά και την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης.