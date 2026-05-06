Η Nissan βάζει λουκέτο σε γραμμή παραγωγής στο Ην. Βασίλειο – Απολύονται εκατοντάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη

Η Nissan ετοιμάζεται να κλείσει μία από τις δύο γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, στην προσπάθεια της να μειώσει το κόστος παραγωγής.

Στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον αριθμό των θέσεων παραγωγής (απασχολούνται σχεδόν 6.000 άτομα), αλλά η Nissan θα «αραιώσει» το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό 9.300 ατόμων, απολύοντας 900 εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Οι περικοπές στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία, θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Nissan αντιμετωπίζει προβλήματα με την αργή αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, αλλά και με την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα. Οι πιέσεις στις τιμολογήσεις στις ΗΠΑ έχουν πλήξει τα κέρδη και μαζί με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και του κόστους εργασίας, οδηγώντας τον όμιλο να αποφασίσει 20.000 περικοπές θέσεων εργασίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων κλεισίματος εργοστασίων.

Οι πωλήσεις της Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Το εργοστάσιο στο Σάντερλαντ, το οποίο άνοιξε το 1986, είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Βρετανίας Η Nissan ανακοίνωσε πέρυσι σχέδια για την κατάργηση περίπου 250 θέσεων εργασίας γραφείου και εποπτείας στις εγκαταστάσεις του Wearside, μέσω ενός προγράμματος εθελούσιας απόλυσης.

Η ανακοίνωση έγινε, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν να πουλήσουν λιγότερα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, καθώς οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης από τον πόλεμο στο Ιράν δεν ενισχύουν τη ζήτηση.

Η SMMT εκτιμά ότι «η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς, αλλά δεν έχει ανταποκριθεί στις προηγούμενες προσδοκίες. Ενώ η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια, το υψηλό κόστος ενέργειας, οι ανησυχίες σχετικά με τον νέο ειδικό φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικών οχημάτων και το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη ζήτηση».