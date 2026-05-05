Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ανακοινώθηκε σήμερα (05.05.2026) μεταξύ της Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων – ΕΛΒΟ A.E. και του Ομίλου Κοπελούζου, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνεργασία εστιάζει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση στρατιωτικών και προηγμένων αμυντικών κατασκευών, αξιοποιώντας την παραγωγική βάση και την τεχνογνωσία της ΕΛΒΟ, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη εμπειρία του Ομίλου Κοπελούζου σε σύνθετα, απαιτητικά έργα υψηλής τεχνολογίας και υποδομών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έναρξη αυτής της νέας στρατηγικής συνεργασίας έρχεται να συμβάλλει στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφού ο Όμιλος Κοπελούζου θα συνεργαστεί με τον κορυφαίο κατασκευαστή εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων στην Ελλάδα και μέλος του SK Group, την ΕΛΒΟ, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, αξιόπιστων λύσεων για τις ανάγκες της άμυνας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας με όρους ποιότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας.