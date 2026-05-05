ΤτΕ: Στα 4,7 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για τις τράπεζες το 2025

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ανάρτησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δείχνει, ανάμεσα σε άλλα ότι οι ελληνικές τράπεζες για το 2025 κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη αυτά για τις τράπεζες είναι ποσό μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες, με την ΤτΕ να σημειώνει πως οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, προκαλούν προβληματισμό για το μέλλον.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε σε 15,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 16% τον Δεκέμβριο του 2024, και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου υποχώρησε οριακά σε 19,7%, από 19,8% τον Δεκέμβριο του 2024.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών βελτιώθηκε. Τον Δεκέμβριο του 2025 ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε σε 3,3% (από 3,8% τον Δεκέμβριο του 2024), καθώς η πιστωτική επέκταση συνδυάστηκε με μείωση των ΜΕΔ. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωζώνη και έχει συγκλίνει σημαντικά με τον μέσο όρο των σημαντικών τραπεζών στην Τραπεζική Ένωση.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει η ΤτΕ

Η τελευταία Έκθεση επικεντρώνεται στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τραπεζικό τομέα το 2025, ενώ παρουσιάζονται από την ΤτΕ τρία ειδικά θέματα:

Το Ειδικό Θέμα Ι παρουσιάζει το πλαίσιο αξιολόγησης , που ανέπτυξε η Τράπεζα της Ελλάδος, για την αναγνώριση και διαβάθμιση των συστημικών κινδύνων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στοχεύοντας στην αποτύπωση και παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των δυνητικών ευπαθειών.

Το Ειδικό Θέμα ΙΙ αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το Ειδικό Θέμα ΙΙΙ παρουσιάζει το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων τρίτων παρόχων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act – DORA).

Προκαλούν ανησυχία οι επιπτώσεις του πολέμου

Όπως επισημαίνεται από την ΤτΕ, οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα παραμένουν θετικές, καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, λειτουργούν ως αντίβαρο στην αυξημένη αβεβαιότητα και τους εξωγενείς κινδύνους.

Ωστόσο, η παράταση του πολέμου στο Ιράν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την επίτευξη των στόχων τους για πιστωτική επέκταση.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ, αποτελεί προτεραιότητα η περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επιβάλλεται εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.