Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ σε αεροπορικές υποδομές υποσχέθηκε ο Χρίστος Δήμας

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να επιβεβαιώνει το πόσο σημαντικός είναι για την οικονομία, καθώς το 2025 τα περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρέτησαν 37 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Με τη θερινή σεζόν να βρίσκεται προ των πυλών, ο τουρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να επιβεβαιώνει, αυτή τη φορά μέσα από την κίνηση που είχαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ότι αποτελεί σίγουρη λύση για την αύξηση των εσόδων.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανακοίνωσε πως για το 2025 τα 14 αεροδρόμια εξυπηρέτησαν 37 εκατομμύρια ανθρώπους, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ ως προς τη συνολική επισκεψιμότητα τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, προγραμματίζονται νέες επενδύσεις ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, με στόχο «την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την κάλυψη των μελλοντικών λειτουργικών αναγκών. Νέοι τερματικοί σταθμοί, αναβαθμισμένοι διάδρομοι, ενισχυμένα συστήματα ασφάλειας και σύγχρονες υπηρεσίες μετασχηματίζουν ήδη την περιφερειακή αεροπορία στη χώρα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα προχωρά σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη 22 επιπλέον περιφερειακών αεροδρομίων, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει τη νησιωτική συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στη σημασία που έχει η αεροπορία για την Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «σε μια χώρα με ισχυρή τουριστική οικονομία, εκτεταμένη νησιωτικότητα και στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, η αεροπορία είναι καθοριστικής σημασίας για το αναπτυξιακό μας μοντέλο».