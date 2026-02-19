Capital Clean Energy Carriers: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ

Καλύφθηκε ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η ζήτηση κατά τη σημερινή, δεύτερη μέρα, της δημόσιας προσφοράς ήταν έντονη, για το επταετές ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, με εύρος απόδοσης μεταξύ 3,75% και 4,05%, με αποτέλεσμα να καλυφθεί το ποσό των 250 εκατ. ευρώ ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο (20.2.2026) το μεσημέρι.
Σημειώθηκε, κατά τις πληροφορίες, ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές και retail κοινό γεγονός που αποδίδεται αφενός στο ελκυστικό επιτόκιο που προσφέρει η έκδοση και αφετέρου στα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, με στρατηγική εστίαση στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πλήρους κάλυψης τα έσοδα για την εκδότρια εταιρεία θα φτάσουν, αφαιρουμένων των εξόδων, τα 242,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
-Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου 152,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
-Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
-Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.
H διαδικασία κατανομής
Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
-Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
-Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών αναλόγως της ζήτησης.