Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος

Καταλύτης η πώληση χαρτοφυλακίου στη Χιλή, σύμφωνα με την νέα έκθεση της Citi
Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος που έθεσε η Citi στη νέα της έκθεση για τη Metlen, επαναλαμβάνοντας σύσταση Buy και βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου έως και τα 80 ευρώ ανά μετοχή.

Κύριος παράγοντας που οδήγησε στη νέα τιμή-στόχο της Citi αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών της Metlen στη Χιλή, συνολικής αξίας 865 εκατ. δολαρίων.

Η συναλλαγή είναι σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τα 815 εκατ. δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025 και αφορά την εκποίηση 588 MW φωτοβολταϊκής ισχύος και 1.610 MWh συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Σύμφωνα με την έκθεση της Citi, είναι μία από τις μεγαλύτερες πράξεις asset rotation στον τομέα των ΑΠΕ της Metlen, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την ευελιξία του ισολογισμού.

Όπως επισημαίνει η Citi, η Metlen, με έσοδα άνω των 0,8 δισ. δολαρίων, αναμένεται να επιτύχει σημαντική μείωση του καθαρού χρέους της έως το τέλος του 2025, με ενδεχόμενη μείωση του καθαρού χρέους σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, διατηρεί τις εκτιμήσεις της για EBITDA στα 1,15 δισ. ευρώ το 2025, εξαιρουμένων έκτακτων παραγόντων.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων ΑΠΕ, η επέκταση της αλουμίνας και γαλλίου και η παραγωγή βασικών μετάλλων μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου της Metlen για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ.

Η επενδυτική τράπεζα βλέπει ως βασικούς καταλύτες για το 2026:

  • την επέκταση της αλουμίνας,
  • τη θέση σε λειτουργία του πιλοτικού εργοστασίου ανάκτησης βασικών μετάλλων,
  • την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και BESS.

Παράλληλα, ο κλάδος μετάλλων της Metlen εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό μοχλό κερδοφορίας το 2026, με τις τιμές του αλουμινίου να παραμένουν ισχυρές, ενώ η πρόοδος στην επέκταση της αλουμίνας θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου.

Την ίδια στιγμή, η Metlen υλοποιεί την κατασκευή πιλοτικής μονάδας ανάκτησης βασικών μετάλλων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026, και μια επιτυχημένη βιομηχανική παραγωγή από αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τις αγορές να ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους την παραγωγή φάσης 1 και 2 των βασικών μετάλλων.

