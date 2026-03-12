Coca-Cola Τρία Έψιλον: Το HoReCa Empowered χτίζει την επόμενη γενιά επαγγελματιών του HoReCa

Για 4η συνεχή χρονιά η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί το πρόγραμμα HoReCa Empowered, ένα από τα κορυφαία δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για τον κλάδο HoReCa.

Το πρόγραμμα της Coca-Cola Τρία Έψιλον, HoReCa Empowered, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει στους νέους επαγγελματίες του κλάδου έμπνευση, ερεθίσματα, τεχνικές γνώσεις και ουσιαστική καθοδήγηση, ώστε να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους πορεία, να «δημιουργήσουν» το δικό τους success story και να συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη και την πρόοδο του κλάδου.

Η αξία που προσφέρει το HoReCa Empowered με τον συνδυασμό γνώσεων, τεχνικών δεξιοτήτων και άμεσης επαφής με επαγγελματίες της αγοράς, αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος, Head Bartender, είδε τη συμμετοχή να μετατρέπεται σε καθοριστικό βήμα καριέρας: «Το HoReCa Empowered μου άνοιξε νέους δρόμους. Κατάφερα να κάνω δύο όνειρά μου πραγματικότητα. Να κερδίσω την υποτροφία στο WSPC και να συμμετέχω στο περσινό Athens Bar Show. Νιώθω ότι ανήκω σε μία κοινότητα, σε μία ομάδα που με στηρίζει, με εμπνέει και με βοηθάει να προχωρήσω ακόμα πιο μακριά».

Για τη Μαρία Μελαχροινού, Barista, η συμμετοχή στα Masterclasses λειτούργησε ως ώθηση και έμπνευση για τη διαρκή επαγγελματική της εξέλιξη: «Το HoReCa Empowered μου έδειξε ότι πίσω από ένα φλιτζάνι υπάρχει σωστή τεχνική, επιλογές και όχι απλά η εμπειρία ή η τύχη. Νιώθω ότι γνωρίζω καλύτερα τον καφέ, από τον κόκκο μέχρι το φλιτζάνι. Το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα στο ΗοReCa Empowered είναι το πόσοι παράγοντες επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένας χώρος με μεγάλη εξέλιξη και μπορεί να σου ανοίξει πολλούς δρόμους. Αν σκέφτεσαι να δηλώσεις συμμετοχή στο HoReCa Empowered, κάν’ το χθες!».

Πέντε ολοήμερα Masterclasses από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κρήτη

Τα φετινά Masterclasses φιλοξενούνται σε επιλεγμένα καταστήματα HoReCa συνεργατών της Coca-Cola Τρία Έψιλον, προσφέροντας βιωματική εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, όπως το Θερμαϊκός Μπαρ και το Αφέσου Spritzeria στη Θεσσαλονίκη, το Line Athens και το Bless me fatherστην Αθήνα και το Nobus στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φετινή θεματολογία του HoReCa Empowered είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες του κλάδου, τις νέες τάσεις και περιστάσεις κατανάλωσης και υλοποιείται από εξειδικευμένους Brand Ambassadors της Coca-Cola Τρία Έψιλον και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς.

Οι Coffee Experts της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Στάθης Κορέμτας και Σάββας Πετρούτσος, παρουσιάζουν σύγχρονες τεχνικές καφέ, τις αρχές εκχύλισης, τα στάδια παραγωγής του και τη διαδικασία της γευστικής αξιολόγησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα ταξιδεύει τους συμμετέχοντες σε δημιουργικούς συνδυασμούς καθώς οι Coffee Experts μαζί με τον Premium Spirits Ambassador της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Θοδωρή Αναγνώστου, θα αναλύσουν τη νέα τάση των Coffee Cocktails, πώς παρασκευάζονται και ποια η τεχνική τους. Παράλληλα, ο Δημήτριος Μακρυνιώτης, Caffè Vergnano Brand Ambassador & Pastry Chef, θα παρουσιάσει πως ο καφές μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής σε μία γλυκιά απόλαυση, πόσο σημαντική είναι η υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και πώς συνδυάζεται γευστικά ένας espresso με εύκολα και υγιεινά snacks.

Στο bartending, τα Masterclasses καθοδηγούνται από μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου, ιδιοκτητών καταστημάτων HoReCa και Brand Ambassadors της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι οποίοι μεταφέρουν τις πρακτικές και τις τεχνικές που διαμορφώνουν σήμερα τη διεθνή σκηνή του bar, όπως ο Βασίλης Κυρίτσης, Schweppes Lead Activation Strategist, η Μαίρη Ταλαιπώρου, Head Brand Ambassador Schweppes, ο Γιάννης Οικονόμου, Brand Activator Schweppes, ο Πέτρος Μυτιληναίος, Brand Activator Schweppes, ο Δημήτρης Καϊταλίδης Three Cents Brand Activator, η Τζώρτζια Παπαγιανναπούλου, Three Cents Brand Activator και ο Θοδωρής Πύριλλος, Cocktails and Spirits Educator, Team Member του O/purist και η Δέσποινα Ρεντούμη, Beer Ambassador Coca-Cola Τρία Έψιλον. Οι εισηγητές θα αναδείξουν τις νέες τάσεις της διεθνούς bartending σκηνής μέσα από ειδικές ενότητες αφιερωμένες στα build‑up ποτά και τα highballs, θα εμβαθύνουν σε τεχνικές παρασκευής όπως το shake, throw, stir, με έμφαση στην ορθή επιλογή υλικών, την ισορροπία των στοιχείων και την απόδοση «χαρακτήρα» σε κάθε ποτό, καθώς και την κατηγορία της μπύρας, τις τάσεις και τα διαφορετικά είδη ζύμωσης,

Παράλληλα, θα παρουσιάσουν βασικές αρχές bar management & culture για τη βιώσιμη λειτουργία ενός σύγχρονου bar, την αρχιτεκτονική ενός menu, αλλά και τη σημασία της φιλοξενίας για μία εξαιρετική εμπειρία πελάτη. Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, με τους εισηγητές να αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της προσεκτικής επιλογής πρώτων υλών, της εποχικότητας και των πρακτικών που ενισχύουν ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο λειτουργίας.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης για να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένες υποτροφίες στον καφέ από τη Specialty Coffee Association και τα premium spirits από τoν Οργανισμό WSPC.