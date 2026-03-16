Credia Bank: Στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας βρίσκει η επόμενη μέρα την CrediaBank, που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, μιλώντας σήμερα (16.3.2026) στη γενική συνέλευση της τράπεζας.

Απευθυνόμενη στους μετόχους, η κ. Βρεττού ανέφερε ότι η Credia Bank επιδιώκει την περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της στην Ελλάδα, αυξάνοντας την παρουσία της σε κάθε κλάδο και μέγεθος επιχειρήσεων όπου οι συναλλαγές παρουσιάζουν την απαιτούμενη αποδοτικότητα για τους μετόχους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό μοχλό του σχεδίου ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τράπεζα επεκτείνει το αποτύπωμά της στη λιανική τραπεζική, επενδύοντας σε νέα δανειακά και καταθετικά προϊόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντοπίζονται επίσης στη διαχείριση περιουσίας και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Όπως σημείωσε, στόχος δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά η κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, με συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης ώστε οι αποδόσεις να είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

Η διοίκηση της τράπεζας δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Μάλτα, όπου επένδυσε στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την HSBC Malta. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και τη θέση της τράπεζας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η εισαγωγή νέων προϊόντων στη λιανική τραπεζική, η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και η ενίσχυση της επιχειρηματικής τραπεζικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την ελληνική αγορά.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως συνέργειες χρηματοδότησης, αξιοποίηση κοινών προϊόντων και βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους. Όπως σημειώθηκε, δημιουργείται ένας ισχυρός περιφερειακός τραπεζικός όμιλος, που θα αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη δεύτερη μεγαλύτερη στη Μάλτα. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, θεωρείται βασικό πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τα προϊόντα των δύο τραπεζών θεωρούνται συμπληρωματικά, καθώς το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, αλλά και με τις πλατφόρμες διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ο νέος όμιλος θα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και επάρκεια κεφαλαίων, ικανές να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας και των πελατών της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ. ευρώ που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες, αλλά και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και τη δημιουργία νέων λειτουργικοτήτων. Παράλληλα, προβλέπεται απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά οι πόροι της τράπεζας. Όπως υπογράμμισε η διοίκηση, στόχος δεν είναι απλώς να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό, αλλά να προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις στους βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Η στρατηγική της τράπεζας περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών. Η ίδια η δημιουργία της CrediaBank αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής συνέργειας, καθώς προέκυψε από τη συνένωση της πρώην Τράπεζα Αττικής, της Παγκρήτια Τράπεζα, της Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας και της HSBC Ελλάδος. Στο ίδιο πλαίσιο, η τράπεζα βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Pantelakis Securities με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από προμήθειες. Παράλληλα εξετάζονται και άλλες πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας και των προϊόντων bancassurance.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η εξαγορά της HSBC Malta, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις, αναμένεται να διαμορφώσει τα pro forma ενοποιημένα μεγέθη της τράπεζας για το 2025 με συνολικό ενεργητικό 16,4 δισ. ευρώ, καταθέσεις 13,3 δισ. ευρώ και δάνεια μετά από προβλέψεις 7,2 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται στα 445 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (Tangible Book Value) αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 1,2 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση για το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως σημείωσε η κ. Βρεττού, μακροπρόθεσμα το χαρτοφυλάκιο δανείων του ομίλου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 35% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια του ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ζήτησε από τη γενική συνέλευση την εξουσιοδότηση, με ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση των κεφαλαίων αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.