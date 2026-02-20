Συμβαίνει τώρα:
CrediaBank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ αποφασίζουν οι μέτοχοι 16 Μαρτίου

Eυκαιρία για είσοδο νέου επενδυτή και εξυπηρέτηση του στόχου για ενίσχυση της διασποράς των μετοχών
Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος Credia Bank
Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος Credia Bank

Γενική συνέλευση συγκαλεί η CrediaBank για τις 16 Μαρτίου με βασικό θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με σκοπό να ενισχύσει τη στρατηγική της καθώς διευρύνεται το μέγεθός της.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση HSBC Μάλτας και όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, σκοπό έχει «την άντληση νέων κεφαλαίων 300 εκατ. ευρώ και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων».

Σύμφωνα με την πρόταση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί ευκαιρία για είσοδο νέου επενδυτή εξυπηρετώντας επιπλέον τον στόχο για ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών (free float) στα επίπεδα του 25% που ορίζει ο κανονισμός του ΧΑ για τις εισηγμένες.

Σημειώνεται επίσης ότι πιθανή είσοδος νέου επενδυτή στην CrediaBank θα οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού (50,17%) που ελέγχει σήμερα η Thrinvest Holdings των Δημήτρη Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Εξάλλου, η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανέρχεται σε 36,16%. Επίσης, η νέα μετοχική σύνθεση εξαρτάται από το αν η ενσωμάτωση της αποκτηθείσας HSBC Μάλτας θα έχει ολοκληρωθεί πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

