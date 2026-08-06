CrediaBank: Καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο – Στα 2 δισ. ευρώ οι νέες εκταμιεύσεις

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2026 έχουν ως εξής:

Οι υψηλές οργανικές επιδόσεις της τράπεζας συνεχίστηκαν στο α’ Εξάμηνο 2026 σε σειρά από μεγέθη όπως τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη, οι νέες εκταμιεύσεις, η ρευστότητα, οι καταθέσεις και η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Η Credia Bank σημείωσε καθαρά κέρδη της τάξης των 23 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας υψηλές οργανικές επιδόσεις.

«Συνεχής αναβάθμιση υπηρεσιών»

H CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, τόνισε πως τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής τους. Ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της τράπεζας.

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«Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank, που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και μετατρέπει τις στρατηγικές της επιλογές σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και αξία, ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας.

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Προχωράμε με συνέπεια, ευθύνη και αυτοπεποίθηση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και βελτίωση της κερδοφορίας μας, προετοιμασία της εισόδου μας στην αγορά της Μάλτας, επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές προκειμένου να θεμελιώσουμε το μέλλον της Τράπεζας και στρατηγικές συνέργειες και εξαγορές που συμπληρώνουν το προϊοντικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουν τη συνολική σχέση μας με τον πελάτη.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη χρηματοδότηση της υγιούς οικονομίας, στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας και τους μετόχους μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας καθημερινά», ανέφερε η Ελένη Βρεττού.