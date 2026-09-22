Η Binance ελέγχεται από τις εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ για πιθανές παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν εάν η Binance παραβίασε τις κυρώσεις κατά του Ιράν, μη αποτρέποντας ορισμένες συναλλαγές στην πλατφόρμα της, σύμφωνα με το Bloomberg News.

H Binance, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των εισαγγελέων, είναι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που είχε καταθέσει αίτηση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη, η οποία όμως απορρίφθηκε.

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Την έρευνα διευθύνει το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, με εμπλεκόμενο και το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, ανέφερε το Bloomberg News, προσθέτοντας ότι οι αρχές εξετάζουν εάν η Binance επέτρεψε εν γνώσει τις επίμαχες συναλλαγές.

Η Binance ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ακολουθεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στις παραβιάσεις κυρώσεων. «Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και παραμένουμε δεσμευμένοι στην εξάλειψη και την εξάλειψη των κακοποιών», ανέφερε η εταιρεία.

Η Binance έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον έλεγχο των ΗΠΑ. Το 2023, ο τότε επικεφαλής της Binance, Changpeng Zhao, παραιτήθηκε και δήλωσε ένοχος για παραβίαση των νόμων των ΗΠΑ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο ενός διακανονισμού ύψους 4,3 δισ. δολαρίων που επιλύει μια πολυετή έρευνα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε εταιρείες και άτομα που, όπως ισχυρίζεται, βοηθούν τη Χεζμπολάχ και άλλους ιρανούς στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την εκστρατεία της για την οικονομική απομόνωση του Ιράν.