Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026: Στο επίκεντρο η νέα οικονομία της μακροζωίας

Η Λεμεσός στην Κύπρο αναμένεται να φιλοξενήσει τον Απρίλιο του 2026 ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης για την υγιή, ενεργή και παραγωγική ζωή, με τη διοργάνωση του πρώτου Cyprus EMEA Healthspan Summit. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στη μακροζωία, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Απριλίου 2026 στο Parklane Resort & Spa στη Λεμεσό και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Διοργανώνεται από τη MHV Mediterranean Hospitality Venture, σε συνεργασία με τη PRODEA Investments.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Cyprus EMEA Healthspan Summit εστιάζει στη μετάβαση από τη θεωρητική συζήτηση για τη μακροζωία στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών και επενδυτικών στρατηγικών που μπορούν να ενισχύσουν την υγιή ζωή. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ιατρική και οι εξελίξεις στην αντιγήρανση, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τα biobanks και η διαχείριση δεδομένων, νέα μοντέλα longevity clinics, καθώς και ο ρόλος των επενδύσεων στη διαμόρφωση της λεγόμενης longevity economy.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της επιστήμης, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Matteo Renzi, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακαδημαϊκοί και διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί.

Ξεχωριστή θα είναι και η συμμετοχή του Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου, founder & managing partner της Invel Real Estate και εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της PRODEA Investments. Ο ίδιος θα συμμετάσχει σε fireside chat με τον Matteo Renzi, παρουσία και του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, με τίτλο «Reimagining Global Growth in the Longevity Century».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου και θα εστιάσει στην έννοια της «100ετούς ζωής», στις μεταβολές που αυτή επιφέρει στις αγορές, στις επενδύσεις και στη διεθνή οικονομία.

Καθοριστική για τη διοργάνωση είναι η συμβολή της MHV Mediterranean Hospitality Venture, θυγατρικής εταιρείας της PRODEA Investments.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η MHV έχει αναπτύξει παρουσία στη Μεσόγειο, επενδύοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία και συνδυάζοντας την έννοια της φιλοξενίας με την ποιότητα ζωής και την ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό, το Cyprus EMEA Healthspan Summit επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου οικοσυστήματος γύρω από τις επενδύσεις και τις σύγχρονες ανάγκες μιας κοινωνίας που γηράσκει, αλλά παραμένει ενεργή και παραγωγική.