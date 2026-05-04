Eurobank – doValue: Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 (στο εξής η Τράπεζα), στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεών της από χαρτοφυλάκιο δανείων και πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5072/2023, μεταβίβασε την 24.04.2026 (στο εξής Ημερομηνία Μεταβίβασης) στην εταιρεία ειδικού σκοπού «GRAMILTON DESIGNATED ACTIVITY COMPANY », με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (First Floor, Cape House, Westend Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown , Dublin 15) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 695486 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) τις απαιτήσεις της από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό πρωτοκόλλου 2336/24.04.2026 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 21 παρ. 7 του ν. 5072/2023, που έχει καταχωρισθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του ν. 5123/2024 (στο εξής οι Απαιτήσεις).

Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής ο Διαχειριστής), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο Διαχειριστής έχει την έδρα του στο Μοσχάτο Αττικής (Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346) και είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 5072/2023, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση 507/1/09.07.2024 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος). Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του ν. 5123/2024 με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2339/24.04.2026 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες και εγγυητές των Απαιτήσεων πριν από την προσφορά των Απαιτήσεων προς πώληση , η Τράπεζα, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι,

εργαζόμενοι/ συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι, συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από την Τράπεζα στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων βάσει του ν. 5072/2023, σημειώνεται, συμπληρωματικά προς την ενημέρωση της Τράπεζας μέσω του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena), ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία

δανειακής σύμβασης/δανειακού λογαριασμού, ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του ν. 5123/2024, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης.



Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής, καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της doValue Greece σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία» αυτού, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση (https://www.dovaluegreece.gr/enimerosi-gia-tin-epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-tin-dovalue-greece). Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.), περιγράφονται στο έγγραφο «Gramilton Designated Activity Company (πρώην ERB/Solar) – Πολιτική Εμπιστευτικότητας», που βρίσκεται διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.



Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019, σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Οφειλετών και Διαχείριση Παραπόνων του Διαχειριστή, εγγράφως στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346 Μοσχάτο, Αττική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dovaluegreece@dovaluegreece.gr, η οποία θα επιλαμβάνεται των σχετικών αιτημάτων ενεργώντας και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή, εγγράφως στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ T.K. 17778 Ταύρος, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@dovaluegreece.gr.