Μείωση πτήσεων και «λουκέτα» σε αεροπορικές εταιρείες – Πως αντιμετωπίζουν το υπέρογκο κόστος των καυσίμων

Οι πιέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών είναι εμφανείς, με τη μέση τιμή καυσίμου για αεροπορικές εταιρείες (jetfuel) να υπερδιπλασιάζεται συγκριτικά με τα επίπεδα πριν τον πόλεμο φτάνοντας στα 180 δολάρια το βαρέλι παγκοσμίως -και αγγίζοντας τα 190 δολάρια ειδικά στην Ευρώπη. Η μια εταιρεία μετά την άλλη προχωρούν σε αναπροσαρμογές των στρατηγικών τους, με στόχο να «αντέξουν» στις οικονομικές πιέσεις που υφίστανται λόγω του πολέμου.

Οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν τις ραγδαίες αυξήσεις αλλά και τις ελλείψεις στα καύσιμα.

Παγκοσμίως έχουν «κόψει» περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου μέσα σε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Citrum που παρουσιάζει δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προσεγγίζουν με ξεχωριστό τρόπο τις ανατιμήσεις, παίρνοντας όμως μέτρα που επιβαρύνουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο τον καταναλωτή.

Η Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, έχουν «φουντώσει» οι φήμες οι οποίες αναφέρουν ότι η αεροπορική εταιρεία Ryanair αναμένεται να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όλα δείχνουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου η εταιρεία να αντιμετωπίσει τα έξοδα της, τα οποία είτε σχετίζονται με το γενικότερο πλαίσιο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, είτε με νέα τέλη που θέλει να επιβάλει η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, τα οποία όμως προκύπτουν εξίσου από το κόστος στις τιμές πετρελαίου.

Τα αποτελέσματα της κρίσης

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν βρεθεί σε ασφυκτικό κλοιό, με ενδεικτικό το παράδειγμα της αμερικανικής Spirit Airlines που βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει οριστικά λόγω των πολύ υψηλών τιμών στα αεροπορικά καύσιμα. Όπως έγινε γνωστό, δεν έχει εξασφαλίσει επαρκή στήριξη μεταξύ ορισμένων ομολογιούχων και της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης που θα της επέτρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Η Lufthansa πριν αρκετούς μήνες είχε προχωρήσει σε ακύρωση 20.000 πτήσεων, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος λειτουργίας, ενώ έκλεισε και τη μονάδα CityLine αποσύροντας 27 αεροσκάφη από την υπηρεσία και μειώνοντας τη χωρητικότητα στο υπόλοιπο δίκτυό της.

Η EasyJet έχει προειδοποιήσει για μεγαλύτερες ζημίες από τις αναμενόμενες και η Emirates έχει μειώσει τόσο τον αριθμό των πτήσεων, όσο και τον αριθμό των επιβατών, αφαιρώντας τα Boeing 777 από σημαντικές διαδρομές.

Η Air Canada ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις πτήσεις από το Μόντρεαλ και το Τορόντο προς το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης ενώ η Qantas Airways προχώρησε στη μείωση των πτήσεων προς τις ΗΠΑ.

Εντωμεταξύ, η Turkish Airlines, η οποία εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί από οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη διαταραχή στον Περσικό Κόλπο, έχει μειώσει τη χωρητικότητα θέσεων περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η Air China εμφάνισε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων μειώνοντας πτήσεις και στο εσωτερικό, μεταξύ Τσενγκντού και Πεκίνου.

Η κρίση στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν και παραμένει αμείωτη, θέτει σε κίνδυνο τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες, ενώ και οι πιο «ισχυρές» πρέπει να βρούν νέους τρόπους να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα.