Συναγερμός στην Κίνα για την ανάκληση βρεφικού γάλακτος της Nestlé – Ζητά από την πολυεθνική να επιταχύνει

«Καμπανάκι» για την ασφάλεια των βρεφών στην Κίνα, καθώς οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τη Nestlé να κινηθεί γρήγορα για την ανάκληση προϊόντων βρεφικής φόρμουλας που πιθανώς συνδέονται με δηλητηριάσεις.

Η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης Αγοράς δήλωσε την Πέμπτη ότι η Nestlé έχει σημαντική εταιρική ευθύνη να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών στην Κίνα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά βρεφικής φόρμουλας στον κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού η ελβετική εταιρεία τροφίμων επέκτεινε την Τετάρτη την ανάκληση ορισμένων προϊόντων βρεφικής φόρμουλας πέρα από την Ευρώπη προς την Ασία και την Αμερική, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με cereulide, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει εμετούς, διάρροιες και κοιλιακούς πόνους σε βρέφη.

Η ανάκληση αφορά παρτίδες προϊόντων βρεφικής διατροφής συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων BEBA και Alfaminο Η Nestlé ανέφερε ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες τοπικές αρχές σε πάνω από 60 χώρες και εναπόκειται σε αυτές να ανακοινώσουν δημόσιες ανακλήσεις.

Σημειώνεται ότι η ανάκληση των προϊόντων της εταιρείας έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι χώρες που έχουν εκδώσει δημόσιες ανακλήσεις μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Κίνα.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε προ ημερών στην ιστοσελίδα της Nestlé στην Κίνα, η εταιρεία ανέφερε ότι ανακαλεί εθελοντικά 41 παρτίδες βρεφικής φόρμουλας που εισήχθησαν από την Ευρώπη και πωλήθηκαν μέσω διαδικτυακών καναλιών στην ηπειρωτική Κίνα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία αναφορά δυσφορίας, αλλά προέτρεψε τους γονείς να μην ταΐζουν τα παιδιά τους με αυτά τα προϊόντα.

Αν και η Nestlé δεν έχει ακόμη υπολογίσει το συνολικό κόστος της παγκόσμιας ανάκλησης, δεν αναμένει σημαντική οικονομική επίπτωση. Οι επηρεαζόμενες παρτίδες αντιπροσωπεύουν σημαντικά λιγότερο από 0,5% των ετήσιων πωλήσεων του ομίλου, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ωστόσο, η ζημιά ενδέχεται να είναι αρκετά σημαντικότερη. Αναλυτές υποστήριξαν στο Bloomberg ότι στο χειρότερο σενάριο ο κίνδυνος για τις συνολικές πωλήσεις θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,3% των πωλήσεων του ομίλου, δηλαδή περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,5 δισ. δολάρια).

Ο πιθανός κίνδυνος για τη φήμη της Nestlé μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως έχουν δείξει παραδείγματα του παρελθόντος.

Η ψευδής ειδοποίηση ανάκλησης λόγω μόλυνσης για το προϊόν Dumex της Danone στην Κίνα το 2013 σχεδόν «εξαφάνισε» περίπου 800 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις του brand, ενώ όταν η Abbott ανακάλεσε μέρος του προϊόντος Similac το 2010 και το 2022 στις ΗΠΑ, η ανάκτηση του μεριδίου αγοράς του brand επιτεύχθηκε μέσα σε περίπου έναν χρόνο.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο νέος CEO της Nestlé, Φίλιπ Νάβαρτιλ, προσπαθεί να αναμορφώσει τις επιδόσεις της εταιρείας μετά από μια δύσκολη χρονιά γεμάτη σκάνδαλα, ενώ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία περικοπής χιλιάδων θέσεων εργασίας.