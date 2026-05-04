Επιχειρήσεις

Emirates: Σχεδόν πλήρης επαναφορά πτήσεων – Στο 96% το παγκόσμιο δίκτυο

Η Emirates έχει επαναφέρει τις πτήσεις της σε Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Δυτική Ασία, Άπω και Μέση Ανατολή και Αυστραλασία
Σχεδόν πλήρη επανέναρξη των πτήσεών της σημειώνει η αεροπορική εταιρεία Emirates, με το 96% του παγκόσμιου δικτύου της να έχει πλέον αποκατασταθεί, μετά από μια περίοδο διακοπής.

Η Emirates σταδιακά έχει επαναφέρει τις πτήσεις της στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, τη Δυτική Ασία, τη Μέση Ανατολή/Συνεργασία των Χωρών του Κόλπου (GCC), την Άπω Ανατολή και την Αυστραλασία (περιλαμβάνει την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νέα Γουινέα, την νησιωτική νοτιοανατολική Ασία πλην των Φιλιππινών και την Μελανησία).

Σήμερα, εξυπηρετεί 137 προορισμούς σε 72 χώρες, με περισσότερες από 1.300 εβδομαδιαίες πτήσεις, που αντιστοιχούν στο 75% της δυναμικής της πριν από την περίοδο αναταραχής. Η αεροπορική εταιρεία προσφέρει καθημερινά περισσότερες πτήσεις, περισσότερες θέσεις και περισσότερες επιλογές, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη θέση του Ντουμπάι ως βασικού κόμβου για τα παγκόσμια ταξίδια.

Κατά τη διάρκεια των αναταραχών, που η Emirates λειτουργούσε με μειωμένο πρόγραμμα πτήσεων (1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου), μετέφερε 4,7 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή ζήτηση για ταξίδια και την εμπιστοσύνη που συνέχισαν να δείχνουν οι ταξιδιώτες στην αεροπορική εταιρεία για να τους μεταφέρει στον προορισμό τους.

