ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Με ποσοστό 96,69% υπερψηφίστηκε σήμερα (14.5.2026) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ κατά 4 δισ. ευρώ από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Μετά τη θετική απόφαση, η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Στάσση προχωρά στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ΑΜΚ, μέσω της οποίας η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως 4 δισ. ευρώ.

Η ΑΜΚ αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές.

Όπως σημειώνεται στην πρόταση της ΔΕΗ, η ΑΜΚ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας με στόχο:

την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, την επένδυση σε άλλους τομείς που η εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Με ποσοστά άνω του 99% υπερψηφίστηκαν και οι προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας όπως και η εκλογή δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέλευση μετείχαν 595 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.