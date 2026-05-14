ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Με ποσοστό 96,69% υπερψηφίστηκε σήμερα (14.5.2026) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ κατά 4 δισ. ευρώ από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Μετά τη θετική απόφαση, η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Στάσση προχωρά στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ΑΜΚ, μέσω της οποίας η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως 4 δισ. ευρώ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ΑΜΚ αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές.
Όπως σημειώνεται στην πρόταση της ΔΕΗ, η ΑΜΚ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας με στόχο:
- την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της,
- την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της,
- την επένδυση σε άλλους τομείς που η εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και
- τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.
Με ποσοστά άνω του 99% υπερψηφίστηκαν και οι προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας όπως και η εκλογή δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Στη συνέλευση μετείχαν 595 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.