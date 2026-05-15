Με πετρέλαιο από Νορβηγία και Αμερική αντικατέστησε η HELLENiQ ENERGY το ιρακινό αργό – Αναμένει βελτιωμένα μεγέθη στο β’ τρίμηνο

Ικανοποιητικά χαρακτηρίζονται από τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, παρά την πτώση στην παραγωγή και τις πωλήσεις ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας στον Ασπρόπυργο για περίοδο δύο μηνών λόγω συντήρησης.

Η HELLENiQ ENERGY σημείωσε EBITDA 293 εκατ. ευρώ και κέρδη 130 εκατ. ευρώ, ενώ βλέπει για τη συνέχεια ενίσχυση των μεγεθών, καθώς το διυλιστήριο θα επανέλθει σε υψηλότερους ρυθμούς. Στη χθεσινή (14.5.2026) ενημέρωση η προσοχή των ξένων αναλυτών στράφηκε στον εφοδιασμό εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό είναι φυσικό, καθώς ο Όμιλος διοχετεύει και μεγάλες ποσότητες καυσίμων στο εξωτερικό εκτός από τη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, πλέον παρατηρείται ταυτόχρονη διαταραχή σε μεγάλες περιοχές παραγωγής αργού πετρελαίου ανά την υφήλιο, δηλαδή τόσο στη Ρωσία, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, εκφράστηκε η ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συντήρηση του διυλιστηρίου ολοκληρώθηκε λίγο πριν ξεσπάσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια ευτυχή συγκυρία που επιτρέπει στον όμιλο να αποδώσει τα μέγιστα πλέον σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονική περίοδο.

«Στο υπόλοιπο του έτους πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο Ορμούζ. Περιμένω καλύτερα νούμερα από πέρυσι, αλλά η μεταβλητότητα είναι τόσο μεγάλη που δεν θέλουμε να στείλουμε το λάθος μήνυμα», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης. Πάντως για το β’ τρίμηνο τα EBITDA υπολογίζονται στο εύρος των 400-450 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα περιθώρια διύλισης, η διοίκηση ανέφερε ότι σήμερα έχουν καλή στήριξη και εξακολουθεί να υπάρχει υγιής ζήτηση. Μακροπρόθεσμα, όμως, θα εξαρτηθούν πρώτον, από την ομαλοποίηση των ροών μέσω του Περσικού Κόλπου και δεύτερον, από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

Αναφορικά με την προμήθεια με αργό πετρέλαιο, ο όμιλος κινήθηκε ώστε να αντικαταστήσει τις ποσότητες ιρακινού αργού με αντίστοιχες από τη Νορβηγία, τη λατινική Αμερική και τη βόρεια Αμερική. Ο τυπικός χρονικός ορίζοντας για τον εφοδιασμό είναι 1-2 μήνες μπροστά, όπως διευκρινίστηκε.

Ο κ. Σιάμισιης αστειεύτηκε, μάλιστα, λέγοντας ότι «έτσι είναι τα πράγματα μέχρι να ανακαλύψουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα και δεν χρειαζόμαστε πλέον να εισάγουμε από το εξωτερικό, αλλά αυτό απέχει ακόμα».