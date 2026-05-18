ΔΕΗ: Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για τη μεγάλη ΑΜΚ 4 δισ. ευρώ, στα 19,75 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης

Στα 19,75 ευρώ έκλεισε την περασμένη εβδομάδα η μετοχή της ΔΕΗ, πράγμα που σημαίνει ότι από αυτό το επίπεδο ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ξεκινάει σήμερα (18.5.2026).

Καθώς η διάθεση θα γίνει σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, εκτιμάται από την αγορά ότι η τιμή της θα βρεθεί μεταξύ 18 και 19 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η ΑΜΚ της ΔΕΗ θα έχει συνολικό ύψος 4 δισ. ευρώ, με βάση τον προδιαγεγραμμένο στόχο, όμως δεν αποκλείεται να φτάσει και ψηλότερα, έως τα 4,5 δισ. δεδομένου του ενδιαφέροντος.

Ήδη ενόψει της ΑΜΚ οι μεγαλύτεροι μέτοχοι, δηλαδή το Δημόσιο και η CVC, επέλεξαν να προσφέρουν 1,4 και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται πλέον να τοποθετηθούν ενεργά από σήμερα, καθώς το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής (15.5.2026), η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ ανέρχεται κοντά στα 7,3 δισ. ευρώ. Κατ’ επέκταση, η ΑΜΚ αγγίζει ένα σημαντικό κλάσμα της. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες διαδικασίες που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας.

Ενδιαφέρον είναι παράλληλα το ποια θα είναι η ταυτότητα των διαφόρων επενδυτών, ως προς τη φύση τους αλλά και γεωγραφικά. Οι φήμες το τελευταίο διάστημα θέλουν και funds από τις αραβικές χώρες να εξετάζουν τη συμμετοχή τους.

Στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ είναι να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ ως το 2030. Περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η ηλεκτροπαραγωγή σε Ελλάδα και άλλες βαλκανικές χώρες, όσο και νέες όπως είναι π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές υπηρεσίες κτλ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ εκκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €19,75 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη

συλλογικά μαζί με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).

Η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, η Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε να αποκτήσει, συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών τέτοιον ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (οι «Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου»). Η ΔΕΗ έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings S.à.r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, δυνάμει της οποίας η Aeolus Holdings S.à r.l. συμφώνησε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, Νέες Μετοχές αξίας €1,2 δισ. (οι «Μετοχές CVC» και οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου από κοινού «Μετοχές Cornerstone» και οι Νέες Μετοχές εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι «Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενεργεί ως«Σύμβουλος του Εκδότη» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές. Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 18η Μαΐου 2026 και λήξη την 20η Μαΐου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (18 Μαΐου 2026 έως 20 Μαΐου 2026) θα λάβει χώρα και η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Παρόμοιος μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών.

Περισσότερες λεπτομέρειες, στην ανακοίνωση με ημερομηνία 18 Μαΐου 2026 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», και στην ανακοίνωση με ημερομηνία 23 Απριλίου 2026 «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ».