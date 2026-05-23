Επιχειρήσεις

Έντεκα αιολικά πάρκα θα στηρίξουν το πρόγραμμα «Απόλλων» για φθηνό ρεύμα σε ευάλωτους καταναλωτές

Ανακοινώθηκε η λίστα με τα επιλεγέντα έργα, συνολικής ισχύος 298,1 MW
Αιολικό πάρκο
REUTERS / Eric Thayer // File Photo
Χάρης Αποσπόρης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Από τα 61 έως τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα ανέρχονται οι αποδεκτές προσφορές στο διαγωνισμό για τα αιολικά πάρκα του προγράμματος «Απόλλων», που θα προσφέρουν φθηνή ενέργεια σε ευάλωτους πολίτες ανά περιφέρεια της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, 11 διαφορετικά αιολικά πάρκα επιλέχθηκαν στη διαδικασία για το «Απόλλων», τα οποία αγγίζουν σε συνολική ισχύ τα 298,1 μεγαβάτ. Η μέση τιμή προσφοράς βρέθηκε στα 67,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα για την παραγόμενη ενέργεια.

Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κατάλογο είναι ισχύος 84,6 MW και ανήκει στην εταιρεία Greentop, ενώ προορίζεται να εγκατασταθεί στο Κιλκίς. Η εταιρεία έχει και δεύτερο έργο ισχύος 11 MW.

Τα ονόματα των υπολοίπων νικητών είναι οι Principia (7,8 MW), Niata Aiolos (20+26,7 MW), Αιολική Ενεργειακή Ευβοίας (18,2+29,9+11,5 MW), η Ενεργειακή Μεσοβουνίου (33 MW), η Αιολική Λίρα (40,5 MW) και η Endless Ενεργειακή (20 MW).

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι αντίστοιχος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε και για τα φωτοβολταϊκά του «Απόλλων». Εντούτοις, στη δική τους περίπτωση κηρύχθηκε άγονος, καθώς κατατέθηκαν μόλις τρεις αιτήσεις συνολικής ισχύος 61 MW, που κρίθηκαν ανεπαρκείς με βάση το ζητούμενο επίπεδο ανταγωνισμού.

Μάλιστα, στα φωτοβολταϊκά δεν προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός, λόγω της λήξης του σχήματος στήριξης. Το θέμα καλείται να λύσει πλέον το ΥΠΕΝ λαμβάνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το όλο πρόγραμμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
339
273
145
130
122
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo