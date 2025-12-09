Συμβαίνει τώρα:
ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

Συμβατότητα με το 90% του δημόσιου δικτύου φόρτισης της ΔΕΗ blue σε Ελλάδα και Ρουμανία
ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης

Με στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας και της άμεσης φόρτισης σε δημόσια σημεία, η ΔΕΗ blue προσφέρει τη νέα PPC blue RFID κάρτα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για μια καινοτόμο και εύχρηστη υπηρεσία που επιτρέπει την διαδικασία φόρτισης στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φορτιστών ΔΕΗ blue, χωρίς την ανάγκη χρήσης της εφαρμογής PPC blue, ενισχύοντας σημαντικά την εμπειρία φόρτισης.

Η PPC blue RFID κάρτα επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία χωρίς τη χρήση της εφαρμογής, με πλήρη καταγραφή και αυτόματη χρέωση στον λογαριασμό τους. Αποτελεί πρακτική λύση σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή όταν το κινητό δεν είναι διαθέσιμο, ενώ διευκολύνει και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές, προσφέροντας σταθερά γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue.

Τα περισσότερα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue υποστηρίζουν ήδη τεχνολογία RFID, καθιστώντας τη νέα υπηρεσία άμεσα αξιοποιήσιμη στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου. Ταυτόχρονα, η PPC blue RFID κάρτα είναι συμβατή και στο δημόσιο δίκτυο PPC blue στη Ρουμανία, γεγονός που ενισχύει τη διασύνδεση των δικτύων φόρτισης και διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η υπηρεσία διατίθεται σε ιδιώτες χρήστες της εφαρμογής PPC blue οι οποίοι μπορούν να παραγγείλουν ή να ενεργοποιήσουν την κάρτα μέσω της εφαρμογής. Για εταιρικούς πελάτες, η PPC blue RFID κάρτα διευκολύνει τη διαχείριση ηλεκτροκίνητων στόλων και αποτελεί πρακτικό εργαλείο για στελέχη που επιλέγουν να κινούνται ηλεκτρικά, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στους δημόσιους φορτιστές της ΔΕΗ blue. Η PPC blue RFID κάρτα σε συνδυασμό με την υπηρεσία εταιρικού λογαριασμού δημόσιας φόρτισης, δίνουν τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου των σχετικών εξόδων, αυτοματοποιημένης τιμολόγησης και αναλυτικών αναφορών.

Η επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης από τη ΔΕΗ blue

Με περισσότερα από 3.100 σημεία φόρτισης σε πάνω από 850 τοποθεσίες στην Ελλάδα και πάνω από 950 σημεία φόρτισης και 300 τοποθεσίες στη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να ενισχύει το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροκίνησης με υπηρεσίες που κάνουν τη φόρτιση πιο εύκολη και προσβάσιμη. Η νέα PPC blue RFID κάρτα απλοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία δημόσιας φόρτισης και υποστηρίζει τη μετάβαση σε βιώσιμες μετακινήσεις, εντάσσοντας μια ακόμη καινοτομία στη στρατηγική της ΔΕΗ για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

