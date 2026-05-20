ΔΕΗ: Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ λόγω της ισχυρής ζήτησης

Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
Δεν θα ληφθούν υπόψη πιθανότατα προσφορές κάτω από 18,63 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μετά την εκρηκτική ζήτηση που εκδηλώθηκε τις πρώτες δύο ημέρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. 

Ειδικότερα, η ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση στο χρηματιστήριο σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ της εταιρείας, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Όπως αναφέρει, στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

  • Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
  • Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η ΔΕΗ σημειώνει ότι θα ενημερώσει τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς.

