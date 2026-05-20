Mastercard Day: Οι Πέμπτες είναι αφιερωμένες στις αγορές σου

Η καθημερινότητα γεμίζει με υποχρεώσεις και τα εβδομαδιαία ψώνια στο supermarket αποτελούν ένα από τα πιο σταθερά «ραντεβού» μας. Η Mastercard, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day», μετατρέποντας την Πέμπτη σε μια ημέρα που ξεχωρίζει στο ημερολόγιό σου ως ημέρα επιβράβευσης για τις εβδομαδιαίες αγορές σου.

Η φιλοσοφία πίσω από το «Mastercard Day» είναι απλή και άμεση: να προσφέρει επιβράβευση στο καλάθι σου. Τις Πέμπτες του Μαΐου και του Ιουνίου, κάθε Πέμπτη, οι αγορές σου σε supermarkets –είτε σε φυσικά καταστήματα είτε online– μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία.

Πώς λειτουργεί το όφελος: Πραγματοποιείς τις αγορές σου χρησιμοποιώντας κάρτα Mastercard, συγκεντρώνεις 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback.

Η ενέργεια είναι πανελλαδική και αφορά κατόχους καρτών από όλες τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον εγγραφή ή διαδικασία. Κάθε κάρτα μπορεί να επωφεληθεί μία φορά τον μήνα, και το ποσό πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση των επιλέξιμων συναλλαγών.

Έτσι, τα εβδομαδιαία ψώνια ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και μετατρέπονται σε ένα απτό όφελος για τις αγορές σου και την εβδομαδιαία σου οργάνωση. Και τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ: με αφετηρία την κατηγορία των supermarkets, το «Mastercard Day» σχεδιάζεται ως μια πρωτοβουλία που θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αγορών. Happy Mastercard Day, λοιπόν, και καλές αγορές!

Για περισσότερες πληροφορίες: mastercard.com/gr/mastercard-day

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.