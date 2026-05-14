ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 11,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο

Στο 18,6% η άνοδος των τιμών από χώρες εκτός Ευρωζώνης
Cargo and shipping business. Container ship for import and export logistics. Logistic industry.
Φωτογραφία iStock
Αύξηση 11,4% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο, κυρίως λόγω ανόδου 18,6% των τιμών από χώρες εκτός Ευρωζώνης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» για τη βιομηχανία, οφείλεται  στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης και στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της Ευρωζώνης κατά 1,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024- Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων

Παράλληλα, περισσότερες πληθωριστικές πιέσεις προοιωνίζονται και το επόμενο διάστημα, καθώς ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 14,2% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.

