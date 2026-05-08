ΔΕΗ: Νέες υπηρεσίες, data centers και «στο βάθος» κινητή τηλεφωνία, καταλύτες πριν την ΑΜΚ

Το ενδιαφέρον της αγοράς δείχνει να συγκεντρώνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, αν κρίνουμε και από την πρόσφατη πορεία της μετοχής που από τα 19,4 ευρώ στα τέλη Απριλίου, έχει ανέβει στα 21,2 ευρώ πλέον.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιήθηκαν, το Δημόσιο πρόκειται να καλύψει με 2,53 δισ. ευρώ την ΑΜΚ δεδομένου του μεριδίου 33,4% που θα διατηρήσει στη ΔΕΗ. Η CVC Capital Partners θα προσθέσει 1,2 δισ., ενώ άλλοι επενδυτές θα χρειαστεί να προσφέρουν σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για να συμπληρωθεί το τελικό νούμερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν επικρατεί φημολογία σχετικά με τα πιθανά ονόματα, ενώ οι εντολές αγοράς στο χρηματιστήριο έχουν αυξηθεί, πράγμα που δείχνει ότι η ΑΜΚ δεν περνά καθόλου απαρατήρητη.

Άλλωστε, η λογική σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι ότι οι μεγάλοι επενδυτές δίνουν το σύνθημα για τους μικρότερους. Κατ’ επέκταση η όλη διαδικασία δείχνει να βρίσκεται σε καλό δρόμο έχοντας εξασφαλίσει ήδη μια πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης. Το μήνυμα αυτό στέλνει η διοίκηση με αφορμή και τα roadshow που πραγματοποίησε σε Βρετανία και ΗΠΑ.

Καθώς η ίδια η ΔΕΗ και οι επενδυτές προετοιμάζονται για την επερχόμενη ΑΜΚ, τα μάτια της αγοράς είναι στραμμένα στα αποτελέσματα α’ τριμήνου που θα ανακοινώσει η επιχείρηση την προσεχή Τρίτη (12.5.2025), αλλά και στις δηλώσεις που θα κάνει η διοίκηση Στάσση για μια σειρά από σημαντικά θέματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικό ερώτημα είναι το κατά πόσο η ΔΕΗ βρίσκεται καθ’ οδόν προς το νέο στόχο που έχει θέσει για λειτουργική κερδοφορία ύψους 2,4 δισ. ευρώ κατά τη φετινή χρονιά. Επίσης, οι αναλυτές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν κατά πόσο επηρεάζεται ο όλος σχεδιασμός από τη διεθνή ενεργειακή κρίση.

Συμπληρωματικά, την αγορά ενδιαφέρει το σχέδιο για υλοποίηση του πρώτου data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη και οι σχετικές συνομιλίες που έχει με υποψήφιους hyperscalers. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Γιώργος Στάσσης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας πριν τα τέλη του φετινού έτους.

Τέλος, θα πρέπει να σταθούμε και σε δύο πρόσφατες εξελίξεις που φανερώνουν τη διεύρυνση δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζει πλέον τη ΔΕΗ: Μόλις προ μερικών ημερών ανακοινώθηκε η νέα υπηρεσία υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για έναν ακόμη τομέα όπου επεκτείνεται η επιχείρηση ακολουθώντας έτσι αντίστοιχες κινήσεις τα προηγούμενα χρόνια (βλέπε λιανική και Κωτσόβολο).

Παράλληλα, η ΔΕΗ έλαβε μέρος το τελευταίο διάστημα στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νέες άδειες κινητής τηλεφωνίας. Παρόλο που η διοίκηση είχε δηλώσει παλαιότερα ότι η είσοδος στη συγκεκριμένη αγορά δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, φαίνεται πως γίνεται μια προετοιμασία που κατ’ ελάχιστον θα φέρει τη ΔΕΗ σε ετοιμότητα ώστε να λάβει την τελική της απόφαση.

Ενδεχόμενη είσοδος στην κινητή τηλεφωνία επί της ουσίας σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα γινόταν ένας καθετοποιημένος παίκτης και στις τηλεπικοινωνίες, εκτός από την ενέργεια. Εν προκειμένω, η ΔΕΗ έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός έτοιμου δικτύου που μπορεί να στηρίξει και την κινητή εκτός από τις οπτικές ίνες.