Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έλαβε επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

Κορυφαίες αξιολογήσεις έλαβε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς δύο από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους έδωσαν επενδυτική βαθμίδα στην εισηγμένη στο Euronext Athens. Μετά τη Moody’s χθες (7.5.2026) και η S&P Global σήμερα (8.5.2026) προχώρησε στην αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου.

Η Moody’s κατέταξε την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην επενδυτική βαθμίδα «Baa3» και σήμερα η S&P Global σε «ΒΒΒ-». Και οι δύο διεθνείς οίκοι στην αξιολόγησή τους χαρακτήρισαν «σταθερές» τις προοπτικές της εταιρείας. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο πρώτος ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος που κατατάσσεται σε επενδυτική βαθμίδα.

«Κατά την άποψή μας, η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά, η κερδοφορία άνω του μέσου όρου και η ποικιλομορφία του ανεκτέλεστου έργου της με ένα μέτριο μερίδιο συμβάσεων σταθερής τιμής μετριάζουν τους κινδύνους κατασκευής», αναφέρει η S&P Global στην ανακοίνωσή της.

Αναφέρει ότι είναι ο μεγαλύτερος φορέας υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο πολύ μακροπρόθεσμων παραχωρήσεων οδών -περίπου το 85% των ελληνικών οδών με διόδια, με μέση σταθμισμένη διάρκεια που υπερβαίνει τα 25 έτη.

Το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά την περίοδο 2026 – 2028 λόγω των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης -με τα περιθώρια EBITDA να αυξάνονται στο 23% – 24% έως το 2028 (από 15% το 2025), καθώς το μερίδιο της συνεισφοράς των κατασκευών μειώνεται στο 20% των EBITDA του Ομίλου.

«Προβλέπουμε ότι τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς χρέος θα ανέλθουν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% την περίοδο 2026-2028, αν και σε ανοδική πορεία, καθώς αναμένουμε ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα αυξηθούν σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028, από 609 εκατομμύρια ευρώ το 2025», αναφέρει μεταξύ άλλων η S&P Global στην έκθεσή της που δίνει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση «BBB-».

Οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία του οίκου ότι το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται, χάρη στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Λαμβάνει επίσης υπόψη τη δέσμευση της διοίκησης στην αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και στη διατήρηση πολύ μέτριας καθαρής μόχλευσης χρέους στην εταιρεία χαρτοφυλακίου και στον κατασκευαστικό κλάδο.