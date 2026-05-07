Eurobank: Στα 664 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα το α’ τρίμηνο του 2026

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank κατά το α’ τρίμηνο του 2026, όπως προέκυψε από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα (7.5.2026).

Σε 351 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,09 σεντς και 15,1% αντίστοιχα.

Σε 331 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το α’ τρίμηνο του 2026 και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 35 εκατ. ευρώ στην Eurobank Ltd και κέρδος 19 εκατ. ευρώ από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Στα 664 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα.

Πιο αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4% σε €664 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 200 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο 2026, έναντι με 279 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €203 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το β' τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε €866 εκατ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση σε €877 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 8,5% σε €330 εκατ. Οι δείκτες κόστους -οργανικών εσόδων και κόστους- συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 38,1% και 37,6% αντίστοιχα το α' τρίμηνο 2026.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,6% σε €536 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,7% σε €547 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,3% σε €76 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €460 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €331 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €35 εκατ. στην Eurobank Ltd και κέρδος €19 εκατ. από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,09 και 15,1% αντίστοιχα.

και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,09 και 15,1% αντίστοιχα. Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε €165 εκατ. και συνεισέφεραν 47% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε €103 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε €65 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4% και 15,4%2 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,55 αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €14 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,1 δισ. το α' τρίμηνο 2026, εκ. των οποίων €0,4 δισ. στην Ελλάδα και €0,7 δισ. στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €57,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €37,7 δισ. στην Ελλάδα, €9 δισ. στην Κύπρο και €9,3 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €35,2 δισ. τα στεγαστικά σε €13,1 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €82,4 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά €0,2 δισ. το α' τρίμηνο 2026), εκ των οποίων €45 δισ. στην Ελλάδα, €23,8 δισ. στην Κύπρο και €11,1 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 165,3% στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €10,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1 δισ. ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε σεντς με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου. Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης. Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026».