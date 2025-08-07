ΔΕΗ: Στο 50% του δυναμικού παραγωγής οι ανανεώσιμες πηγές – Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Το ορόσημο του 50% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολικό δυναμικό παραγωγής ρεύματος πέτυχε η ΔΕΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα της περιόδου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης ανήγγειλε την έναρξη του νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ έφθασε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 6.3 γιγαβάτ (+1,6 γιγαβάτ σε σχέση με πέρυσι) ενώ άλλα 3,7 γιγαβατ είναι σε φάση κατασκευής, ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Ο στόχος για το 2027 είναι οι ΑΠΕ του ομίλου να φθάσουν σε 11,8 γιγαβάτ και το 85 % του στόχου αυτού έχει ήδη διασφαλιστεί. Νωρίτερα, στο τέλος του 2026 θα έχει επιτευχθεί η πλήρης απολιγνιτοποίηση γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την συμμετοχή των ΑΠΕ στο σύνολο του δυναμικού παραγωγής. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επανέλαβε πάντως ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευελιξίας στην παραγωγή, που περιλαμβάνει και τις μπαταρίες ισχύος 98 μεγαβάτ οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται στην Πτολεμαίδα και τη Μελίτη, εξετάζεται και η προσθήκη μικρών μονάδων φυσικού αερίου.

Σε σχέση με την επαναγορά μετοχών ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι το τρέχον πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και το νέο (σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων) θα ξεκινήσει αμέσως μετά με τους ίδιους όρους (στόχος έως 10 % των μετοχών της εταιρείας)

Τέλος, για τις τηλεπικοινωνίες, τομέας στον οποίο η ΔΕΗ δραστηριοποιείται από τον Ιούνιο και στο επίπεδο της λιανικής τονίστηκε ότι το δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) της ΔΕΗ στην Ελλάδα έχει φτάσει σε περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά/επιχειρήσεις ως το τέλος Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 235% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 και 94% σε σχέση με το τέλος του 2024. Στόχος, το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025. Το προϊόν στη λιανική είναι είναι διαθέσιμο επί του παρόντος σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της χώρας.