ΔΕΗ: Θωρακίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια με ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις – Ασύμφορη πλέον η Πτολεμαΐδα 5

Ο λιγνίτης είναι πλέον ασύμφορος και δεν αποτελεί ούτε εφεδρική λύση για το σύστημα, εκτιμά η ΔΕΗ, με αφορμή την ειλημμένη απόφαση για απόσυρση της Πτολεμαΐδας 5 στα τέλη του φετινού έτους και μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου στη συνέχεια.

Προηγήθηκαν δημοσιεύματα και ερωτήσεις βουλευτών, που επικαλούνται ένα από τα σενάρια έκτακτης ανάγκης που έχει καταρτίσει ο ΑΔΜΗΕ, βάσει του οποίου η Πτολεμαΐδα 5 θα χρειαζόταν να παρατείνει τη λειτουργία της με λιγνίτη ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια στο σύστημα.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) σχολίασε με έγγραφό της στη Βουλή ότι το εν λόγω σενάριο αφορά το ενδεχόμενο ελλείψεων στον εφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο. Κατ’ επέκταση, προκύπτει ότι αφορά ένα αρκετά ακραίο ενδεχόμενο, δεδομένης της ετοιμότητας της Ελλάδας να εισάγει αέριο από πολλαπλές πηγές και οδεύσεις. Άλλωστε, ακόμα και εν μέσω της παρούσας διεθνούς κρίσης, κοινός τόπος του κλάδου του φυσικού αερίου είναι ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, αφού η έκθεση στις εισαγωγές από τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν έτσι κι αλλιώς χαμηλή.

Όπως ανέφερε για το εν λόγω θέμα η ΔΕΗ σε δικό της έγγραφο, η λογική πίσω από την απόφαση για την Πτολεμαΐδα 5 έχει να κάνει καταρχήν με το υψηλό κόστος της παραγωγής με λιγνίτη. Ενδεικτικά, το 2025 η μονάδα της Πτολεμαϊδας 5 είχε συντελεστή χρησιμοποίησης μόλις 17,37%.

«Γίνεται εμφανές πως οι λιγνιτικές μονάδες καθίστανται ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες μορφές παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά τη θέση του στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής», σημειώνει η επιχείρηση.

Παράλληλα, εξετάζοντας το λιγνίτη ως πιθανό στρατηγικό απόθεμα, η ΔΕΗ τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια θωρακίζεται πλέον επαρκώς μέσω της αύξησης της διείσδυσης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με την διαφοροποίηση τους, την αποθήκευση ενέργειας και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων.

Με βάση τα παραπάνω, θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να δημοσιευτεί το νέο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, το οποίο θα περιέχει όλα τα πιθανά σενάρια απειλών και τις ενδεδειγμένες λύσεις. Πάντως, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν διαβλέπονται στο εξής συνθήκες τόσο ακραίες που να δικαιολογούσαν τη διατήρηση του λιγνίτη σε εφεδρεία για περισσότερα χρόνια