ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα

Μέρος του εν λόγω φορτίου θα παραδοθεί στην Atlantic SEE LNG Trade
Ένα δεξαμενόπλοιο LNG
REUTERS / Issei Kato / File Photo

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισήγαγε σήμερα (12.3.2026) στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας φορτίο LNG, προερχόμενο από τον τερματικό σταθμό υγροποίησης Sabine Pass των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέρος του εν λόγω φορτίου θα παραδοθεί στην Atlantic SEE LNG Trade και το υπόλοιπο θα καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ενισχύοντας την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος και συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Ο Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας Χρήστος Μπασδέκης, δήλωσε: «Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η προμήθεια LNG από ασφαλείς πηγές τροφοδοσίας αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας και της συνεργασίας με αξιόπιστους προμηθευτές. Η εν λόγω προμήθεια LNG, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο των ελληνικών ενεργειακών υποδομών ως βασικού κόμβου ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη».

