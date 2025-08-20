Dialectica: 70+ Νέες Θέσεις Εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Dialectica, η εταιρεία τεχνολογίας με ηγετική θέση στον κλάδο παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και αναζητά κορυφαίο ταλέντο για τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, καλύπτοντας τις ομάδες Client Service, People και Technology. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομάδα του Client Service, που αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για τις συγκεκριμένες θέσεις, η Dialectica προσφέρει την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να ξεκινήσουν την καριέρα τους ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη εκπαίδευση και και ένα ξεκάθαρο και δομημένο πλάνο επαγγελματικής ωρίμανσης, αλλά και επιτάχυνσης, που τους επιτρέπει μέσα σε 2 χρόνια να αναλάβουν καθήκοντα Manager σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Φέτος η εταιρεία συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, μια επέτειος-ορόσημο που βρίσκει την Dialectica να έχει εδραιωθεί ως ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε τρεις ηπείρους, έξι γραφεία και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους που εκπροσωπούν περισσότερες από 50 εθνικότητες. Από το 2020, η εταιρεία διακρίνεται σταθερά στη λίστα FT1000 των Financial Times & Statista με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 70% — τον μεγαλύτερο στον κλάδο της.

«Η επένδυσή μας στο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Δημήτρης Ψαλτούλης, Chief People Officer στην Dialectica. «Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον όπου ταλαντούχες και ταλαντούχοι επαγγελματίες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες, και να επηρεάσουν την εξέλιξη του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με τον μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων της να μην ξεπερνά τα 27 έτη, η Dialectica συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας αποτύπωμα σε διεθνή κλίμακα, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά, και επενδύοντας στρατηγικά στις νέες ιδέες και τις πολύτιμες δεξιότητες που επαναπροσδιορίζουν το εργασιακό περιβάλλον.

Όλες οι θέσεις εργασίας της εταιρείας, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της

Dialectica: www.dialectica.io/careers

Σχετικά με την Dialectica

Η Dialectica – ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης – υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών, συμβουλευτικών εταιρειών και επιχειρήσεων του Fortune 500, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ξεκινώντας το 2015 από την Αθήνα, η Dialectica καθιερώθηκε ως ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους, έξι γραφεία, περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους και ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Από το 2020, η εταιρεία περιλαμβάνεται σταθερά στη λίστα FT1000 των Financial Times & Statista με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, καταγράφοντας εντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 70%. Σήμερα, εξυπηρετεί περισσότερους από 70.000 χρήστες σε πάνω από 165 χώρες και 200 κλάδους, κατακτώντας θέση ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της – μία αγορά που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.