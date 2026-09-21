Γρ. Κωνσταντινίδης: Τριπλάσια κέρδη για τα ζαχαροπλαστεία με σήμα κατατεθέν το μιλφέιγ 

Η εταιρεία Γρ. Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ που αναπτύσσει το ομώνυμο δίκτυο ζαχαροπλαστείων τριπλασίασε τα κέρδη της αν και κατέγραψε κάμψη πωλήσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2025.

Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, η οποία αντλεί την τεχνογνωσία της από τη Μικρά Ασία, όπου ο πατριάρχης της οικογενειακής επιχείρησης Γρηγόρης Κωνσταντινίδης άνοιξε το πρώτο κατάστημα πριν από περίπου έναν αιώνα, ανακοίνωσε πωλήσεις 10,22 εκατ. ευρώ πέρυσι με μείωση κατά 6% περίπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιθώριο καθαρού κέρδους αυξήθηκε σημαντικά σε 12% περίπου, έναντι 3% της προηγούμενης χρήσης. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρείας, με τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερες μονάδες και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, όπως αναφέρει η διοίκηση του στην οικονομική έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα της ιστορικής εταιρείας.

Πρακτικά, η μείωση των εργαζόμενων σε 130 στο τέλος του 2025 από 178 ένα χρόνο πριν είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,554 εκατ. ευρώ με αύξηση 248% περίπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζονται αυξημένα κατά 27% περίπου και διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι επενδύσεις

Το 2025 η εταιρεία επένδυσε 381.737,41 ευρώ, κυρίως για τη διαμόρφωση του νέου καταστήματος στο Πικέρμι. Επιπλέον, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία προχώρησε σε αγορά:

α) PEUGEOT BOXER 2.0 BlueHDi 130 35 L2H2 € 5.000 από την εταιρεία AVIS

β) Maserati Levante GT Hybrid € 37.894 από την εταιρεία AVIS και

γ) Toyota Yaris 1.5 HDF Business € 7.746 από την εταιρεία AVIS.

Το δίκτυο

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000, έχει έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου και το αντικείμενο της είναι η παραγωγή, εμπορία και πώληση παντός είδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, με κύρια δραστηριότητα την γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων.

Η αλυσίδα κατέχει σήμερα ηγετική θέση στον κλάδο της ενώ διαθέτει ιδιόκτητη αποθήκη, μισθωμένα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στόλο ιδιόκτητων και μισθωμένων μεταφορικών μέσων για την εμπορία και διανομή των προϊόντων.

Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει τις περιοχές της Αθήνας με 10 καταστήματα και της Θεσσαλονίκης με δύο καταστήματα. Το 2025, η εταιρεία λειτούργησε νέο κατάστημα στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πικέρμι Αττικής.