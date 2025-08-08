Διεθνής επέκταση της HELLENiQ Energy με πράσινη ενέργεια σε Βουλγαρία και Ρουμανία

Το χαρτοφυλάκιο 405 MW που απέκτησε η HELLENiQ Energy σε Ρουμανία και Βουλγαρία, σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου στην αγορά της δεύτερης.

Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της HELLENiQ Energy για 1,5 GW έργων ΑΠΕ μέχρι το 2028. Πιο αναλυτικά, η εξαγορά που ανακοινώθηκε χθες (7.8.2025) αφορά ένα σύνολο έργων αρκετά διαφοροποιημένο, καθώς περιλαμβάνει αιολικό πάρκο 96 MW, φωτοβολταϊκά 123 MW και ένα υβριδικό με αποθήκευση ενέργειας της τάξης των 186 MW.

Πρόκειται για έργα που θα μπουν σε λειτουργία ως το 2028 έναντι μιας επένδυσης 500 εκατ. ευρώ. Σημαντικό κίνητρο για την HELLENiQ είναι οι αποδόσεις, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν ψηλά με 10 – 12%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ετοιμάζεται επίσης η κατασκευή δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα (50 MW / 200 MWh), στα πλαίσια του ίδιου στόχου.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, η παραγωγή ΑΠΕ του ομίλου ενισχύθηκε ετησίως κατά 7%, φτάνοντας τις 188 GWh και τα 11 εκατ. ευρώ σε EBITDA.