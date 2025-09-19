Digitech: Παγκόσμια διπλή διάκριση στο συνέδριο Moodle Global 2025

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η ελληνική τεχνολογική εταιρεία Digitech SA συμμετείχε στο MoodleMoot Global, επιστρέφοντας με δύο σημαντικές διακρίσεις. Στην κατηγορία Product and Community Awards κέρδισε το βραβείο LMS Contributor of the Year, ενώ στην κατηγορία Global Awards, κέρδισε το βραβείο Outstanding Growth Award.

Τα Moodle Partner Awards καθιερώθηκαν το 2019, την ίδια χρονιά που η Digitech κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο Education Partner of the Year 2019, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περισσότερους από 100 πιστοποιημένους Συνεργάτες Moodle σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Το 2023 τιμήθηκε για δεύτερη φορά με το βραβείο «Education Contributor Of The Year 2023» κατά τη διάρκεια του MoodleMoot Global στη Βαρκελώνη, καθώς και το 2024 όπου κέρδισε ένα ακόμη Moodle Partner Awards στο Μεξικό! Στην βράβευση του 2024, η εταιρεία αναγνωρίστηκε ως «LMS Contributor Moodle Premium Partner of the Year 2024», για τη συμβολή της σε εμβληματικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες του κλάδου.

Με τη φετινή διπλή βράβευση στο Εδιμβούργο, ο συνολικός αριθμός των διεθνών διακρίσεων της Digitech ανέρχεται σε πέντε, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική της υπεροχή και τη συμβολή της στη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, συνέπειας και συμβολής σε έργα ΤΑΑ οι βραβεύσεις είναι η επισφράγιση της συνέπειας στην εργασία, στην επένδυση στην καινοτομία, στην αξιοποίηση ευκαιριών, στον τρόπο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το MoodleMoot Global αποτελεί σημείο συνάντησης για εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές μάθησης, τεχνολόγους και ηγέτες εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο. Είναι ο χώρος όπου συζητήσεις για το μέλλον της μάθησης διαμορφώνονται με γνώμονα την προσβασιμότητα, τον ανοιχτό κώδικα και την εκπαίδευση με πραγματικό αντίκτυπο.

(Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα: το Moodle είναι η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης παγκοσμίως, ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη και στα ελληνικά, που χρησιμοποιείται τόσο από ακαδημαϊκά όσο και από επιχειρηματικά ιδρύματα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων και την υποστήριξη ασύγχρονης μάθησης.)

Στη φετινή διοργάνωση, η Digitech παρουσίασε το έργο του Digital Repository System (DRS), μια καινοτόμο λύση βασισμένη στο Moodle για τη φιλοξενία και διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων.

Με τη φετινή της βράβευση σε δύο κατηγορίες στο MoodleMoot Global, η Digitech ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή της παρουσία, παραμένοντας αφοσιωμένη στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Σχετικά με τη Digitech A.E.

Η Digitech High Technology Solutions A.E., με έδρα το Χαλάνδρι, αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού στον χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης. Μετά τη στρατηγική εξαγορά της WIDE Services, πιστοποιημένη με οκτώ πρότυπα ISO, η Digitech ενσωμάτωσε την τεχνογνωσία της στην παροχή λύσεων Moodle, ενισχύοντας τη θέση της ως Moodle Premium Certified Services Provider σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία.

Με παρακαταθήκη την εμπειρία της WIDE Services, η Digitech προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών, όπως φιλοξενία, παραμετροποίηση και υποστήριξη Moodle, ενσωμάτωση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου (SCORM, βίντεο, animation, AR/VR/3D, HTML5, παιχνίδια, infographics), έτοιμες βιβλιοθήκες μαθημάτων, διασύνδεση με συστήματα HRIS, CRM, SIS και BI, αναλυτικά δεδομένα μάθησης, mobile learning και gamification, καθώς και ανάπτυξη εξατομικευμένων web εφαρμογών.

Με περισσότερες από 15 διεθνείς συνεργασίες και ένα ευρύ πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Digitech αποτελεί έναν αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιδιώκουν ψηφιακές εμπειρίες μάθησης με αντίκτυπο, κλίμακα και ποιότητα.