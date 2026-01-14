Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 12.500 ευρώ τον Δεκέμβριο 2025 σε 14 επιχειρήσεις

Οι παραβάσεις αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ επιβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης – μετά από ελέγχους της ΔΙΜΕΑ – οι κυρώσεις αφορούν 14 επιχειρήσεις, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 500 έως 2.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τη διακίνηση και πώληση προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε παραβίαση των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, όπως αυτοί προβλέπονται από τον ν. 4177/2013 και τη σχετική Υπουργική Απόφαση 91354/30.08.2017 («Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»).

