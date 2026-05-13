Τrastor: Κάλυψη 1,5 φορά στην ΑΜΚ με ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς

Η εταιρεία Trastor υπερκάλυψε την ΑΜΚ σχεδόν κατά 1,5 φορά, γεγονός που αποδεικνύει την παρουσία υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.

Εκτός από την υπερκάλυψη της ΑΜΚ, η εταιρεία Trastor ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί σε 1,00 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα, (13.05.2026) με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Η τιμή διάθεσης σε 1,00 ευρώ ανά νέα μετοχή, θα καθοριστεί με μοναδική επιφύλαξη την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως διευκρινίζεται και σε σχετική ανακοίνωση.

Η Trastor ανακοίνωσε ότι οι διαχειριστές της συνδυασμένης προσφοράς έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τον αριθμό των νέων μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην εν λόγω τιμή. Η τελική τιμή διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.