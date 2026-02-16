Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 26.500 ευρώ σε 24 εταιρείες σε όλη τη χώρα τον Ιανουάριο

Το ύψος των προστίμων κυμάνθηκε από 500 έως 3.000 ευρώ
super market
iStock

Πρόστιμα συνολικού ύψους 26.500 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας στην αγορά προϊόντων, σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με τον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ επιβλήθηκαν σε 24 επιχειρήσεις και το ύψος τους κυμάνθηκε από 500 έως 3.000 ευρώ.

Αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης 91354/30.08.2017 για την «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
73
65
60
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, για την ποσοτική αποτίμηση του κόστους της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα
Η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής περιβαλλοντικής σημασίας
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στην ιστορική Βιβλιοθήκη Σίνα, στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο
Newsit logo
Newsit logo