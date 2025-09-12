doValue Greece: Νέα εποχή στις πληρωμές δανείων με το IRIS payments 

Μια καινοτόμο υπηρεσία, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δανειολήπτες εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, φέρνει η doValue Greece. Μέσα από την ενσωμάτωση του IRIS Payments στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προσωποποιημένης πληροφόρησης My e-Servicing Portal, οι πληρωμές γίνονται πλέον άμεσες, ασφαλείς και εντελώς δωρεάν. Χωρίς την ανάγκη εισαγωγής αριθμών IBAN ή άλλων τραπεζικών στοιχείων, οι οφειλέτες μπορούν να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους με ευκολία, διαφάνεια και ταχύτητα.

Η συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα IRIS payments, που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθιστά τη doValue Greece την πρώτη στον κλάδο που υιοθετεί αυτή τη λύση. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε δανειολήπτες με ενεργές οφειλές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξοφλούν με λίγα μόνο κλικ, από οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς λειτουργεί το IRIS

Το IRIS Payments δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη, χωρίς να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες τραπεζικές πληροφορίες. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσα από ασφαλές περιβάλλον e-banking της τράπεζας του χρήστη, με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή: ο χρήστης εισέρχεται στο My e-Servicing Portal μέσω του dovaluegreece.gr, χρησιμοποιώντας κινητό, email και τους κωδικούς Taxisnet για την αρχική εγγραφή του.

Σε κάθε επόμενη είσοδό του στην πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή. Αφού μπει στην πλατφόρμα My – e Servicing Portal επιλέγει να πληρώσει μέσω IRIS payments κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking της τράπεζας του γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας με αυτό τον διπλό μηχανισμό ταυτοποίησης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας

Με το IRIS, οι πληρωμές δανείων γίνονται χωρίς καμία χρέωση ή τραπεζική προμήθεια, ενώ τα χρήματα μεταφέρονται άμεσα στον δικαιούχο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή στοιχείων IBAN, γεγονός που ενισχύει την απλότητα και την ευχρηστία της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από κινητό, tablet ή υπολογιστή, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Διαδικασία χρήσης

Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη: ο χρήστης εισέρχεται στο dovaluegreece.gr και επιλέγει το My e-Servicing Portal. Από εκεί κατευθύνεται στην επιλογή IRIS Payments και μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζάς του για να ολοκληρώσει την πληρωμή με τους προσωπικούς e-banking κωδικούς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής επιβεβαιώνεται άμεσα και ο οφειλέτης ενημερώνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Υποστηριζόμενες τράπεζες

Το IRIS Payments υποστηρίζεται ήδη από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και από την Credia Bank και η Viva Wallet.

Ο κατάλογος συνεχώς εμπλουτίζεται, ώστε η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη σε ακόμα περισσότερους χρήστες.

Ένα ακόμα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η προσθήκη της υπηρεσίας IRIS αποτελεί μέρος της στρατηγικής ψηφιοποίησης της doValue Greece, που επενδύει σε λύσεις καινοτομίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των δανειοληπτών.

Στόχος είναι η παροχή μιας εμπειρίας πληρωμών που χαρακτηρίζεται από ευχρηστία, ασφάλεια και διαφάνεια, με σεβασμό στον χρόνο και τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη.