Εξάρχου (Aktor): Σε έργα παραχωρήσεων και ανανεώσιμων οι πόροι που είχαν δεσμευθεί για την Prodea

Σε παραχωρήσεις και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα κατευθύνει η Aktor τα κεφάλαια που είχαν προβλεφθεί για την ακυρωθείσα συμφωνία με την Prodea, όπως ανακοίνωσε χθες (11.9.2025) ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Aktor δήλωσε ότι το ποσό, που είχε δεσμευθεί για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Prodea, θα κατευθυνθεί «αποκλειστικά σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ, όχι σε κατασκευές. Άλλωστε, η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις έχει ήδη καλυφθεί από τα υφιστάμενα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 200 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, τα διαθέσιμα από την ΑΜΚ, ύψους 50 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσουν τα νέα έργα».

Σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση ενός νέου έργου παραχώρησης για τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Aktor. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της θα επενδυθεί σε νέα έργα ΑΠΕ.

Η στρατηγική αυτή κίνηση σηματοδοτεί την έμφαση που δίνει η εταιρεία σε δύο πυλώνες με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και σταθερές ταμειακές ροές. Η διοίκηση, επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης για την Aktor, διαψεύδοντας σενάρια που κυκλοφορούσαν στην αγορά.

Μιλώντας για την συμφωνία με την Prodea, ο κ. Εξάρχου ανέλυσε τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση της συναλλαγής. Αρχικά, «η συμφωνία, όταν ανακοινώθηκε, ήταν συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Στόχος μας ήταν η απόκτηση ακινήτων με prime ενοικιαστές ώστε να διασφαλίσουμε μελλοντικές ροές. Ήταν μια δύσκολη συναλλαγή, καθώς περιλάμβανε και ακίνητα εκτός Ελλάδας, αλλά τόσο εμείς όσο και η Prodea καταβάλαμε εξαιρετική προσπάθεια», τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο, κατά τη θερινή περίοδο ο Όμιλος αναθεώρησε τη στρατηγική του. «Με τη συναλλαγή της Άκτωρ Παραχωρήσεις θεωρήσαμε ότι είχαμε ήδη διασφαλίσει τις ροές που αναζητούσαμε, με μικρότερη δανειακή βάση και σε χαμηλότερο κόστος. Έτσι, δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσουμε στη δύσκολη αυτή συναλλαγή με την Prodea, που ενείχε και ορισμένες αβεβαιότητες», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, εκφράζοντας την πρόθεση να υπάρξει συνεργασία σε διαφορετικό πλαίσιο στο μέλλον.

Στρατηγική και προοπτικές

Προσηλωμένος στους στόχους που έχει θέσει παραμένει ο Όμιλος, με EBITDA 180 – 200 εκατ. ευρώ το 2025 και 400 εκατ. ευρώ το 2030. «Οικονομικά, το δίκτυο των παραχωρήσεων έχει ίδιες ή καλύτερες προοπτικές σε σχέση με τα ακίνητα, με χαμηλότερο ρίσκο», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.

Μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, κάθε κλάδος θα διαθέτει το δικό του επίπεδο δανεισμού και δυνατότητα εξυπηρέτησης χρέους (debt service capacity). Ο κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να διατηρήσει χαμηλό δανεισμό, ενώ τα έργα ΑΠΕ θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται με την κλασική αναλογία 80% δανεισμός – 20% ίδια κεφάλαια. Για τις παραχωρήσεις, το περιθώριο εξυπηρέτησης χρέους εκτιμάται στις 5–6 φορές.

Η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους το 2024 αποδίδεται στην επιτάχυνση της εκτέλεσης κερδοφόρων έργων. «Το χαρτοφυλάκιό μας αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από έργα με καλή κερδοφορία. Επιλέξαμε να επιταχύνουμε εκείνα με υψηλότερα περιθώρια και καταφέραμε να τα ολοκληρώσουμε με επιτυχία», ανέφερε η διοίκηση.

Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι τα περιθώρια αυτά θα διατηρηθούν και στο δεύτερο εξάμηνο, με βελτίωση της τάξης του 10–20% σε ετήσια βάση.

Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ήταν από τα καλύτερα της τελευταίας 15ετίας. «Τα τελευταία τρία χρόνια καταφέρνουμε σε κάθε εξάμηνο και χρήση να ξεπερνούμε τις προσδοκίες και τους στόχους μας. Το “είπαμε και το κάναμε” είναι για εμάς σύνθημα και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».