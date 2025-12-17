Συμβαίνει τώρα:
Εξάρχου (Aktor): Στροφή στην ενέργεια με LNG – Στο 25% περιορίζονται οι κατασκευές μετά το 2030

Η διοίκηση της Aktor, που κατέχει το 60% της Atlantic See (το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας), θα προμηθεύεται αμερικανικό LNG με 20ετή σύμβαση από την Venture Global
O Αλέξανδρος Εξάρχου
O Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟR

Σε φάση εντατικών διαπραγματεύσεων για τη στρατηγική του στον τομέα της ενέργειας εισέρχεται ο Όμιλος Aktor, με στόχο να «κλειδώσει» έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 το πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμφωνιών για τις ποσότητες και τις δεσμεύσεις της περιόδου 2030 – 2050.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα 2025 – 2030, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, καθώς μέχρι στιγμής έχει συμφωνηθεί μόνο μία προμήθεια LNG με την ουκρανική Naftogaz, η οποία θα ισχύει από Δεκέμβριο 2025 έως Μάρτιο 2026 και είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο, κατά την επίσκεψη του Πρόεδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην Αθήνα.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλους προμηθευτές, σε περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο της τελετής διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου στο Χρηματιστήριο, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι για το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια προβλεψιμότητα που χαρακτηρίζει τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Επιβεβαίωσε όμως ότι γίνονται συζητήσεις και με άλλες χώρες και πελάτες πέραν της Ουκρανίας για εξαγωγές LNG, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες.

