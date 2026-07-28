Εξάρχου: Νέα σελίδα για τον AKTOR – Καμπανάκι για την πρεμιέρα των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα (28.7.2026) στο Euronext Athens οι νέες μετοχές από την ιστορική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΑKTOR που γίνεται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου Αλέξανδρο Εξάρχου.

Μιλώντας κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των 57,7 εκατομμυρίων νέων μετοχών της AKTOR -στο πλαίσιο της παραδοσιακής τελετής- όπου και χτύπησε το καμπανάκι, ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για νέα αρχή της εταιρείας αναφερόμενος στα κεφάλαια που άντλησε η εισηγμένη.

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Συνολικά τους τελευταίους 18 μήνες, έχουν εισρεύσει στην εταιρεία 1,35 δισ. ευρώ, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και ομολογιακών εκδόσεων.

Πρόκειται για κεφάλαια που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ αλλάζοντας τα δεδομένα και τα μεγέθη για την εταιρεία, συγκριτικά με αυτό που ήταν πριν από 4 χρόνια, όταν η Winex Investments εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η διοίκηση του ομίλου έχει ανακοινώσει ότι από τα 3 δισ. ευρώ των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δισ. ευρώ στον τομέα ΣΔΙΤ-Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του ομίλου.

Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ. Και στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο όμιλος προχώρησε και στην έκδοση του ομόλογου 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.