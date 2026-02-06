Εξάρχου: Σε διαπραγματεύσεις η Atlantic See για εξασφάλιση αμερικανικού LNG για 20 χρόνια

Σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση έως και 15 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως για 20 χρόνια βρίσκεται η Atlantic Sea LNG Trade, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η Atlantic Sea LNG Trade, η κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΠΑ και του κατασκευαστικού Ομίλου Aktor, στοχεύει στον εφοδιασμό της νότιας Ευρώπης με LNG. Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για μακροχρόνιες προμήθειες LNG και ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις, για να αποφύγουν την έλλειψη εφοδιασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι και πάλι όμηρος του αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις ΗΠΑ… για να εξασφαλίσει την ισορροπία στο μέλλον και την διαθεσιμότητα αερίου σε λογικές τιμές», σημείωσε ο Εξάρχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Atlantic See LNG Trade, η οποία εισάγει LNG στην Ελλάδα και το πουλά στη κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να κλείσει συμφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου.

«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τιμές για το μέλλον», είπε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον, λόγω της πιο σφικτής αγοράς μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές των ΗΠΑ και διεξάγει παράλληλες συζητήσεις με δυνητικούς αγοραστές στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο ίδιος.

«Βλέπουμε σοβαρή ζήτηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου στο βόρειο τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία η κατανάλωση από τους καταναλωτές είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όσο προχωράμε προς το νότο», είπε ο κ. Εξάρχου.

Την Δευτέρα, η Atlantic See LNG Trade υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο LNG με τις ΗΠΑ με την Ουκρανία, με μια παραγγελία να αναμένεται να παραδοθεί τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας και στη συνέχεια στην εταιρεία ενέργειας Naftogaz της Ουκρανίας μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.