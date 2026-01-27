Eldorado: Νέες ανακαλύψεις χρυσού, αργύρου και χαλκού στη Χαλκιδική

Νέες ανακαλύψεις χρυσού, αργύρου και χαλκού εντόπισε στη Χαλκιδική η Eldorado Gold, σύμφωνα με σημερινή (27.1.2026) ανακοίνωση της εταιρείας.

Πρόκειται για συστήματα χρυσού και αργύρου στην Ολυμπιάδα και χρυσού – χαλκού στο Στρατώνι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado George Burns, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει διεθνώς η εταιρεία (σε Ελλάδα, Καναδά και Τουρκία) ανέφερε σχετικά με τη χώρα μας τα εξής: «Στην Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα και που αποδεικνύουν μια νεοεντοπισμένη ζώνη, που αναφέρεται ως ΒΔ ζώνη, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου.

Με περαιτέρω γεωτρήσεις στον σχεδιασμό, τα πρώτα αποτελέσματα μάς ενθαρρύνουν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δυναμική για δημιουργία αξίας και πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2025, εντοπίσαμε έναν νέο στόχο χρυσού-χαλκού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κοντά σε ένα ιστορικό μεταλλείο, εντός των ορίων της μεταλλευτικής μας παραχώρησης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία: