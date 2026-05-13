Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Μεγάλο ορόσημο για τον GSI το νέο αίτημα προς ΕΤΕπ – Τον Ιούνιο ολοκληρώνεται η ΑΜΚ

Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης, εκτίμησε σήμερα (13.5.2026) ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη συνολικά δεν έχουν ακόμη λύσει το ζήτημα των δικτύων.

Μιλώντας σήμερα στο συνέδριο των Financial Times, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να λάβει αποφάσεις για την ενέργεια και οι διασυνδέσεις είναι μέρος του μέλλοντος.

«Η Κομισιόν πρόσφατα έθεσε στο ύψιστο επίπεδο αυτό το θέμα. Εντούτοις υπάρχει το πρόβλημα της αδειοδότησης που πρέπει να βελτιωθεί και εκεί εμμένουν και οι υπόλοιποι διαχειριστές ανά την Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Πρέπει να στραφούμε στην κοινωνία και να την έχουμε στο πλευρό μας, διότι οι τοπικές αντιδράσεις εγείρουν εμπόδια. Αντίστοιχα, στην αδειοδότηση δεν γίνεται εφικτός ένας ασφαλής σχεδιασμός ως έχουν τα πράγματα. Οι ρυθμιστές πρέπει να είναι πιο δυνατοί με τα κατάλληλα σήματα προς τους επενδυτές, διαχειριστές και ιδιώτες», σημείωσε ο κ. Μάργαρης.

Στην Ελλάδα ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο και απέδειξε ότι η τεχνολογία και οι πόροι είναι εδώ. «Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναπτύξουμε τα δίκτυα για την ασφάλεια και για την οικονομικότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή που είναι υπανάπτυκτη στα δίκτυα. Προσπαθούμε με γείτονες να επιταχύνουμε και να κάνουμε το σχέδιο πραγματικότητα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ.

Αναφορά έκανε ο κ. Μάργαρης και στη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου Great Sea Interconnector: «Χθες είχαμε μια καλή είδηση από τη συνάντηση στην Κύπρο και το επίσημο αίτημα προς την ΕΤΕπ για τη νέα χρηματοδότηση. Πρόκειται για τεράστιο οδόσημο για το έργο, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε νέους εταίρους. Σε τεχνικό επίπεδο γνωρίζουμε να υλοποιούμε πολύπλοκα υπεράκτια έργα. Η ΕΤΕΠ έχει αποδείξει ότι οι υποβρύχιες διασυνδέσεις είναι κεντρικό κομμάτι της αποστολής της. Πρόκειται για ένα θετικό σήμα για τα επόμενα βήματα του έργου».

Τέλος, ο κ. Μάργαρης δήλωσε ότι το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ είναι να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ. «Θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε διασυνδέσεις, όπως με Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα, που είναι ώριμα έργα. Είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια».