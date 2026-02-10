ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 11 καταστήματα από τις 20 Φεβρουαρίου

Λουκέτα πρόκειται να μπουν μέσα στις επόμενες μέρες σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ταχυδρομείων, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας μετασχηματισμού του ταχυδρομικού δικτύου που προβλέπει αλλαγές στη φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα, η αναδιαμόρφωση των ΕΛΤΑ ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου με τα πρώτα 11 καταστήματα. Οι πληροφορίες θέλουν τα ταχυδρομεία να ξεκινούν την εφαρμογή του σχεδίου με την αναστολή λειτουργίας 150 καταστημάτων. Κάποια καταστήματα θα αντικατασταθούν από μονάδες ΕΛΤΑ Courier σε κάποιες περιοχές, ενώ σε άλλες θα μεταφερθούν ορισμένες υπηρεσίες σε τοπικά σημεία όπως μίνι μάρκετ, πρακτορεία συνεργατών ή shop in shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.

Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, με Περιφέρειες και Δήμους να ανησυχούν για την επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται, ότι από τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου 2025 διέκοψαν τη λειτουργία τους 33 ΕΛΤΑ στον νομό Αττικής, 8 στον νομό Θεσσαλονίκης, 2 στην Περιφέρεια Κρήτης και από ένα σε Ρόδο, Ιωάννινα και Πάτρα.