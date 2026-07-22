Ο Θεοδωρικάκος στα έργα της Aegean στο «Ελ. Βενιζέλος», επένδυση 66 εκατ. ευρώ

Την ικανοποίηση του για τις εγκαταστάσεις που έχει δημιουργήσει η Aegean στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την επίσκεψη του εκεί, κάνοντας λόγο για εμβληματική επένδυση.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεναγήθηκε στην Τεχνική Βάση και το Κέντρο Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων από τον πρόεδρο του ΔΣ της Aegean Ευτύχιο Βασιλάκη.

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Συγκεκριμένα, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου αεροσκαφών, καθώς και στους χώρους εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Σημειώνεται ότι η επένδυση της Aegean έχει ενταχθεί στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας, με προϋπολογισμό άνω των 66 εκατ. ευρώ και συνολική ενίσχυση 13 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία και τις δυνατότητες της Τεχνικής Βάσης και ξεναγήθηκε στο Κέντρο Προσομοιωτών, το οποίο διαθέτει τέσσερις ολοκληρωμένους προσομοιωτές πλήρους πτήσης τελευταίας τεχνολογίας για την εκπαίδευση πιλότων σε αεροσκάφη Airbus, Boeing και ATR.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο υπουργός δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε «μια πάρα πολύ κρίσιμη, σπουδαία και εμβληματική επένδυση επειδή αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής που είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

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Υπογράμμισε ότι «στηρίζουμε την ελληνική αεροπλοΐα, στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εγγυόμαστε με πράξεις, με επενδύσεις που έγιναν γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια, την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών».