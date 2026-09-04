ΕΛΒΟ: Με επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ γίνεται κόμβος υψηλής τεχνολογίας για την άμυνα στη Νότια Ευρώπη

Με επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ η ΕΛΒΟ μετατρέπεται σε σημαντικό κόμβο υψηλής τεχνολογίας για την αμυντική βιομηχανία στη Νότια Ευρώπη.

Σκοπός της επένδυσης της ΕΛΒΟ είναι η ενίσχυση των υπαρχουσών δυνατοτήτων παραγωγής των στρατιωτικών οχημάτων αλλά η επέκταση της εταιρείας σε νέες αμυντικές τεχνολογίες, όπως anti-drones και UAS.

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300 νέες θέσεις εργασίας στη Σίνδο

Το πρόγραμμα θα εκσυγχρονίσει και θα αυξήσει τη βασική ικανότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων της ΕΛΒΟ, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες σε αναδυόμενες αμυντικές τεχνολογίες. Η επένδυση θα επιτρέψει στην ΕΛΒΟ να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της στις αυξανόμενες ευκαιρίες εξαγωγών στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης θα είναι και η συμβολή της στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, καθώς υπολογίζεται πως περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν σταδιακά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σίνδο. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν κυρίως: εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικούς, καθώς και σε κατασκευαστικούς και λειτουργικούς ρόλους.

Ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή

Η επέκταση αναμένεται να ενισχύσει το ευρύτερο περιφερειακό επιχειρηματικό οικοσύστημα, μέσω ευκαιριών για περιφερειακούς βιομηχανικούς εταίρους και παρόχους υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών με άλλες επιχειρήσεις σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, αναπτύσσοντας επιπλέον οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για επένδυση 40 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον όμιλο SK, ο οποίος έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ.



Ο Αντώνης Βιτζετάκης- ο γενικός διευθυντής της ΕΛΒΟ, υποστράτηγος σχολίασε: «Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη βιομηχανική βάση και τη στρατηγική θέση για να γίνει ηγετική δύναμη στην επόμενη γενιά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και η δέσμευσή μας στην ΕΛΒΟ αντικατοπτρίζει το μακροπρόθεσμο όραμά μας για την Ελλάδα, επενδύοντας στους ανθρώπους της, στις βιομηχανικές της δυνατότητες και στο μέλλον της».