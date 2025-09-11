Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο εξάμηνο

Στα 138.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (kboed, 84% σε φυσικό αέριο) διαμορφώθηκε η παραγωγή του ομίλου Energean στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τον Αύγουστο αυξήθηκε στις 178.000 που συνιστά ρεκόρ σε μηνιαία βάση.

Όπως επισημαίνει η Energean, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, σε ετήσια βάση καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο, ενώ η συνολική παραγωγή του ομίλου υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 110 εκατ. δολάρια, έναντι 89 εκατ. δολ. πέρυσι, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 804 εκατ. δολ., έναντι 867 εκατ. δολ. πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μαθιός Ρήγας δήλωσε: «Η δραστηριότητά μας παρέμεινε ανθεκτική, παρά τις εξωτερικές γεωπολιτικές και αγοραστικές πιέσεις, στηριζόμενη στη συνετή διαχείριση κεφαλαίων, στην ξεκάθαρη εστίαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και στην επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, η παραγωγή του Ομίλου έφτασε τα 178.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, αποδεικνύοντας την ισχυρή θερινή ζήτηση για το φυσικό μας αέριο στο Ισραήλ και την άριστη απόδοση του FPSO Energean Power».

«Παρά την προσωρινή αναστολή λειτουργιών στο Ισραήλ για δύο εβδομάδες κατά τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, τα καθαρά κέρδη μας αυξήθηκαν και είμαστε ευχαριστημένοι που ανακοινώνουμε σήμερα την καταβολή του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος» συνέχισε ο Μαθιός Ρήγας.

Επίσης, ο κ. Ρήγας τόνισε: «Μέχρι στιγμής φέτος:

Εξασφαλίσαμε πάνω από 4 δισ. δολάρια σε νέες, μακροπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων σε περίπου 20 δισ. δολάρια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Διασφαλίσαμε ότι το έργο Katlan συνεχίζει να προχωρά έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.

Λάβαμε την πρώτη δόση χρηματοδότησης για το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο.

Εγκρίναμε την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Irena στα ανοικτά της Κροατίας.

Σημειώσαμε πρόοδο στη συγχώνευση των παραχωρήσεων στην Αίγυπτο για μεγιστοποίηση αξίας».

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σαφείς:

Στο Ισραήλ, εστιάζουμε στην αξιόπιστη παραγωγή και πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, που αποτελεί τη βάση των ταμειακών μας ροών, και στη συνέχεια στην ολοκλήρωση εξαγωγικών ευκαιριών για ενίσχυση των πωλήσεων, όπου βλέπουμε ισχυρή μακροπρόθεσμη ζήτηση για το αέριό μας στην περιοχή.

Eργαζόμαστε με ταχύ ρυθμό για να αναπτύξουμε τόσο οργανικές όσο και ανόργανες επιλογές για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας.

Για τα άλλα δύο κλειδιά που οδηγούν την επιχειρησιακή μας πορεία, δηλαδή τα τριμηνιαία μερίσματα και την απομόχλευση δανεισμού, εξετάζουμε όλες τις στρατηγικές επιλογές στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο για να μεγιστοποιήσουμε την αξία για τους μετόχους μας.

Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας και παραμένουμε δεσμευμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας», κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean.