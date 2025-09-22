Έως 170 φοιτητές στο Keele University Greece, που ανοίγει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Μέχρι 170 φοιτητές θα δεχτεί φέτος το νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο Keele University Greece-ΝΠΠΕ, το οποίο ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του στη χώρα μας στις 3 Οκτωβρίου.

Συνολικά, το όριο φοιτητών στα τρία προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου κυμαίνεται από 150 έως 170. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των εισακτέων δεν είναι ακόμη γνωστός. Όπως εξηγεί πηγή από το μη κρατικό πανεπιστήμιο, «είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν έχουμε ακόμη τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων. Ακόμη κι αν θέλουμε να φτάσουμε στους 170 φοιτητές, είναι δύσκολο να ξέρουμε πόσοι τελικά θα εγγραφούν». Και προσθέτει: «Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε όλα τα προγράμματα φέτος, ακόμη κι αν υπάρχουν μόνο 5-10 φοιτητές. Παρότι υπήρξε καθυστέρηση, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε στην ώρα μας, για να αποκτήσει ρυθμό το εγχείρημα».

Η καθυστέρηση στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών σημαίνει ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατές οι εγγραφές. «Μέχρι στιγμής, έχουμε μόνο δηλώσεις ενδιαφέροντος», σημείωσε η ίδια πηγή, εξηγώντας: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν αριθμό μητρώου για να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό. Περιμένουμε την τελική άδεια από το υπουργείο. Από την πλευρά μας θα είμαστε έτοιμοι, δηλαδή τα κτήρια, οι εγκαταστάσεις και οι καθηγητές. Το ζητούμενο είναι να κινηθεί και το σύστημα, ώστε να προλάβουν οι φοιτητές να ενημερωθούν και να εγγραφούν».

Το Keele University Greece, με προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Νομική, στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας, καθώς και με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία (“Public Health”), διαθέτει περίπου 50 καθηγητές συνολικά για το πρώτο έτος και το πτυχίο του είναι ισότιμο με εκείνο ενός δημόσιου πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με πηγές, η επένδυση που αφορά εγκαταστάσεις, άδειες, υποδομές, διδακτικό προσωπικό και εξοπλισμό είναι μεγάλη. Μόνο για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

«Είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που έχω κάνει τα τελευταία 30 χρόνια της καριέρας μου», τόνισε ο πρόεδρος της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος, στην επίσημη παρουσίαση του πανεπιστημίου.

«Πριν αρκετούς μήνες ξεκινήσαμε για να φέρουμε στη χώρα ένα βρετανικό πανεπιστήμιο με διεθνές αποτύπωμα, συνώνυμο της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της ακαδημαϊκής ποιότητας και της ερευνητικής αριστείας. Αυτό δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Χρειάστηκε να επενδύσουμε σημαντικούς πόρους και να αναλάβουμε ρίσκο. Είχαμε όμως όραμα, στόχο, στρατηγική και βαδίσαμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, παρόλο που το πεδίο ήταν σχεδόν αχαρτογράφητο», επισήμανε ο ίδιος.

Σε ερώτηση για μελλοντικές επενδύσεις στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Σταθόπουλος απάντησε λέγοντας: «Πιστεύω στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και θεωρώ ότι η χώρα έχει λαμπρό μέλλον», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων.

«Το Keele δεν είναι εδώ για να υπονομεύσει τον ρόλο και την κληρονομιά των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, το αντίθετο! Θέλουμε να συμβάλουμε σε ένα σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου οι πυλώνες συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για φοιτητές, καθηγητές και για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλουμε να διατηρήσουμε υψηλό το επίπεδο γνώσης που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, δημόσια και μη κρατικά. Από την πλευρά μας, θα ενισχύσουμε τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσα από νέες συνεργασίες και συνέργειες που θα δώσουν ισχυρότερη φωνή στην Ελλάδα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή σκηνή», σημείωσε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Χριστίνα Παρασκευοπούλου.

Η ίδια πρόσθεσε: «Από φέτος, το πρόγραμμα υποτροφιών του Keele Ελλάδος θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% των φοιτητών μας στον τομέα σπουδών που επιλέγουν».

Τέλος, σύμφωνα με τον πρύτανη του Keele University στην Ελλάδα, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, «το Keele είναι πρωτοπόρο στην επόμενη ημέρα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Ανοίγει τον δρόμο για την εξωστρέφεια, φιλοδοξώντας να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να παραμείνουν και να σπουδάσουν στον τόπο τους». Συγκινημένος, έκλεισε την ομιλία του με λόγια του Ρίτσου: «Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου, ποτέ τα μεγάλα σπίτια».